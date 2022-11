Adelantan paseños temporada navideña

The Outlet Shoppes at El Paso / Centros comerciales ya montaron el árbol

Los pequeños Alvaro y Abby saltaron de emoción al escuchar repentinamente la clásica canción navideña ‘Jingle Bells’ en la radio local mientras sus padres se dirigían a uno de los centros comerciales de la localidad.

“¿A poco ya viene la Navidad? Acaba de terminar el Halloween…”, preguntó el niño a su madre al tiempo que entonaba la melodía y bailaba apretujado en el asiento sujetado por el cinturón de seguridad.

“Sí mi’jo, ya mero viene Santa Claus, aunque aún falta más de un mes”, respondió su madre Tania quien le recordó que era importante que se portara bien; si no lo hacía, el hombre barbado del traje rojo no llegará a casa.

A pesar de que a partir de este domingo faltan 42 días para la celebración de la Navidad, el ambiente navideño se dejó sentir en la localidad.

Centros comerciales empezaron a exhibir y promocionar sus mercancías de temporada, y no es siquiera la mitad de noviembre.

Por lo general, la temporada comienza el día después de Thanksgiving, el Viernes Negro, o al menos así lo dictaban los cánones anteriores, las reglas no escritas de la cultura estadounidense.

Pero ahora las cosas han cambiado. Cada vez circulan más en redes sociales fotografías de familias que adornaron ya sus casas con el tradicional árbol navideño, justo esta semana.

Personal de las tiendas departamentales, establecidas en los diversos centros comerciales de la ciudad, comenzaron a colocar los adornos tanto afuera como dentro de sus negocios para crear esa atmósfera mágica y navideña.

Árboles de Navidad, inflables, coronas, luces e infinidad de ornamentos propios de la celebración de la Natividad ya se ofrecen en los pasillos de las tiendas minoristas para emoción de los consumidores.

“Me gusta esta fecha, me trae muchos recuerdos inolvidables que pasé con mis padres y mis hermanos de cuando era niña”, dijo visiblemente emocionada Sandra Alcántara, mientras recorría el área de la estación navideña de Walmart.

Ella, al igual que miles de madres de familia, es una de las clientes que desde hace días recorren los establecimientos comerciales en busca de los regalos que repartirá a su familia y amigos.

Tan pronto como terminó la celebración del “Día de Halloween” los creativos y expertos en ventas implementaron la estrategia mercadotécnica para atraer a la clientela.

“Aún no terminamos con la celebración del Día de Brujas cuando ya teníamos en bodegas la nueva mercancía navideña. Estamos a toda prisa porque si no, nos come el tiempo”, dijo Manuel, un comerciante establecido en la zona Centro.

De igual forma personal de mantenimiento de The Fountains at Farah, Cielo Vista, Bassett Place, Sunland Park Mall y The Outlet Shoppes, comenzaron a colocar cientos de luminarias multicolores y coronas de gran tamaño para ambientar la festividad. Este último centro comercial realizó este viernes el encendido del su Árbol de Navidad, dando inicio oficial a las ventas.

Pero mientras todo esto se da en el ámbito comercial, el empresario paseño Fred Loya anunció la inauguración de su espectáculo anual de luces navideñas para todas las familias de la región fronteriza y fuera de ésta.

A partir de esta edición el Condado de El Paso y Fred Loya Partners L. se unirán para presentar el lanzamiento del denominado show “Holiday Lights on the Lake”, el cual se llevará a cabo del 25 de noviembre al 6 de enero del 2023, con espectáculos de luces de viernes a domingo a las 6 p.m., 7 p.m. y 8 p.m.

“Ya quiero que llegue la Navidad, me gusta mucho esta festividad, porque es una fecha llena de regalos, dulces, comida y sobre todo de unidad familiar”, expresó Tania, quien espera con ansias llevar a sus hijos al Parque Ascárate al espectáculo de luces.

Y es que la expectativa de los paseños es grande luego del anuncio que hicieran los organizadores hace un par de semanas junto con el juez del Condado, Ricardo Samaniego, sobre las novedades del nuevo espectáculo que presentará el festival de luces de 45 minutos cada hora, en lugar de siete que se tenía en el pasado, y exhibirá el árbol navideño más grande de la ciudad.

Alvaro y Abby, al igual que los miles que asistirán al show, esperan emocionados saludar de mano a Santa Claus y ver a sus renos Rodolfo, el más popular por su particular nariz roja; Relámpago y Cupido, que junto con otros seis jalan el trineo mágico en el reparto de juguetes.

Pero mientras los niños irradian felicidad por la llegada de la festividad, los padres hacen malabares con el presupuesto y buscan estrategias en sus hábitos de compras, luego del aumento de las ya altas tasas de interés, los precios de la gasolina, la escasez de alimentos, que son producto de la inflación.

