Advierten por Covid ‘panorama sombrío’

A medida que se acercan las festividades decembrinas y los contagios de Covid-19 continúan aumentando en esta región, autoridades de Salud aseguraron que la comunidad de El Paso espera un “futuro sombrío” debido al repunte y las reuniones que se aproximan.

“El panorama que vemos para un futuro muy próximo es muy sombrío. Esperamos que la situación se agrave a partir de las primeras semanas de enero del 2022 y no disminuirán hasta las vacaciones de primavera (Spring Break)”, dijo el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado de El Paso.

Añadió que el Departamento de Salud Pública de El Paso se prepara para llevar a cabo las medidas necesarias para evitar que la situación se agrave.

“Nos estamos preparando para afrontar esta situación que se avecina y hemos asegurado el apoyo del Estado para aumentar considerablemente los sitios y capacidad para administrar la infusión de anticuerpos monoclonales con el objetivo de prevenir las hospitalizaciones”, comentó el doctor.

Ocaranza atribuyó el repunte de casos a todas las personas que no se han inmunizado contra Covid-19 y aquellas que han relajado las medidas de prevención.

“Este repunte que estamos viviendo se debe a la transmisión comunitaria tan alta que tenemos en nuestra comunidad al todavía tener un alto número de personas no vacunadas y al relajar las medidas preventivas”, precisó.

“Las personas ya están cansadas del Covid, bajan la guardia o sienten esa seguridad por ya estar vacunadas. Las personas ya no usan cubrebocas en lugares concurridos, no se practica buena higiene y no procuran el distanciamiento social. No hay un común denominador en cuanto al origen de tantos casos. Tenemos personas que reportan viajes, fiestas, las escuelas y las celebraciones del pasado día festivo”, añadió.

La autoridad de Salud dijo que las fiestas pasadas, como el Día de Acción de Gracias, también fueron un motivo del repunte, por lo que teme que en diciembre ocurra la misma situación.

“Los casos provenientes de la celebración del Día de Gracias están en los números elevados que tenemos y que se reportan a diario. Tenemos la preocupación de que, con las celebraciones decembrinas, también siga una tendencia al alza de los nuevos casos, y desafortunadamente, las hospitalizaciones”, explicó.

Las autoridades de Salud han recordado constantemente a la comunidad no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones sanitarias, sin embargo, las próximas semanas serán críticas para El Paso.

El doctor señaló que a pesar de que El Paso no puede imponer un mandato de cubrebocas, se exhorta a tomar las medidas preventivas.

“Hasta el momento no se ha dejado de recomendar de manera enfática el uso de cubrebocas. Por disposiciones estatales y las demandas que existen en las cortes competentes, no podemos imponer el uso obligatorio del cubrebocas, pero hemos exhortado a todos los residentes para que usen el cubrebocas y a todos los negocios para que exijan el cubrebocas a todos sus clientes y empleados”, dijo Ocaranza.

El Departamento de Salud de El Paso y las autoridades de Salud, piden a la comunidad celebrar de manera consciente en las próximas fechas para evitar que la situación empeore.

“En estas fechas de celebraciones durante el mes de diciembre, queremos que nuestra comunidad celebre de una manera más sana para así poder celebrar muchos años más”, dijo la autoridad.

“Invitamos a que todos estén completamente vacunados y con el refuerzo para todos aquellos mayores de 18 años. Los que no hayan empezado o completado su esquema de vacunación esta es una buena oportunidad para que lo hagan”, agregó.

Ocaranza recomendó algunas alternativas para celebrar de manera segura.

“Recomendamos que las fiestas se realicen con menos gente y en grupos mucho más pequeños, que se lleven a cabo al aire libre si es posible, y si se celebran en el interior, que ventilen bien el lugar abriendo ventanas y puertas. Que todos los que asistan a la celebración estén vacunados y si no es así, entonces que usen cubrebocas. Para las compras, que elijan a un miembro de la familia que las realice para evitar llevar a toda la familia y así se evitan más contagios y exposiciones innecesarias. Si alguien se siente enfermo que no acuda a las celebraciones y para aquellas personas de alto riesgo, pueden acceder a los servicios religiosos que se ofrecen de manera virtual”, finalizó.