Aeropuerto de El Paso es seguro: autoridades

Tomada de internet

El Paso.- Hoy domingo, que es por tradición el día más ocupado del año para viajar vía aérea debido a la cercanía con la celebración del Día de Acción de Gracias, el Departamento de Policía afirmó a la población que no hay nada que temer.

Esto después de la inquietud publica de los viajeros de temporada y tras recibir varias llamadas telefónicas a sus oficinas preguntando sobre la seguridad del Aeropuerto Internacional de El Paso.

En comunicado especial compartido en sus redes sociales, dicha corporación indicó que la muerte de una persona en el estacionamiento para empleados del aeropuerto no fue a consecuencia de un robo, como inicialmente se reportó.

“La División de Crímenes contra Personas (CAP) determinó que la balacera no se originó en las inmediaciones de la terminal aérea y la balacera fue en un estacionamiento y no se impactó para nada las operaciones del aeropuerto”, se informó.

También se dijo que las primeras investigaciones han establecido que “la víctima y la otra persona involucrada se conocían, pero debido a que la investigación esta en curso, no podemos dar a conocer mas detalles de los hechos,” aclaró la corporación.

Las autoridades policiacas también dijeron que en este momento no darán a conocer la causa de muerte del hoy occiso. “El Departamento de Policía no cree que este acto haya sido un acto aleatorio y no existe un riesgo inminente para el público o los viajeros”, concluyó el comunicado.

Esta declaración se da luego de que el pasado viernes un empleado de la aerolínea Southwest fuera reportado sin vida en el estacionamiento de dicha terminal aérea.

Un portavoz de la policía de El Paso solo identificó a la víctima del “robo agravado” como un hombre de 49 años y se negó a discutir la causa de la muerte.