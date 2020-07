Agente de Border Patrol arrolla a migrante mexicano perseguido

Associated Press

El Paso— Un agente de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso atropelló a un mexicano de 29 años mientras lo perseguía con un vehículo el 1 de julio, según el portavoz de la Patrulla Fronteriza George Gómez.

Una declaración de la Patrulla Fronteriza sobre el incidente indicó que los agentes estaban buscando a tres migrantes cerca del puerto de entrada de Ysleta aproximadamente a las 9 p.m. del 1 de julio cuando un agente "sin darse cuenta" atropelló a uno de los migrantes.

“El hombre sufrió heridas no mortales en la pierna y el torso. Fue tratado y dado médicamente de alta el 3 de julio y regresó a México ", dijo Gómez.

Este incidente ocurrió menos de una semana después del accidente fatal que involucró la persecución de la Patrulla Fronteriza en la avenida Paisano, en el que murieron siete personas y tres sufrieron heridas graves. Funcionarios de la Patrulla Fronteriza han dicho que los agentes no estaban persiguiendo el vehículo en el momento del accidente, mientras que múltiples testigos han contradicho esa declaración.

Esta no es la primera vez que un agente de la Patrulla Fronteriza lesiona a un migrante indocumentado con un vehículo.

En 2017, un agente de la Patrulla Fronteriza atropelló intencionalmente a un migrante guatemalteco en Nogales, Arizona, con su camioneta, y finalmente se declaró culpable de delitos menores. Posteriormente se descubrieron mensajes de texto que fueron enviados por el agente discutiendo sus acciones. Utilizó un lenguaje racista y describió a los migrantes como "subhumanos".

La Patrulla Fronteriza generalmente no divulga públicamente incidentes no letales que involucran a migrantes, y no había publicado una declaración pública sobre este incidente del 1 de julio hasta que El Paso Matters lo presionó para que hiciera comentarios. Cuando se le preguntó si había habido otros eventos recientes que involucraran a un agente de la Patrulla Fronteriza golpeando o atropellando a un migrante en el sector de El Paso, Gómez dijo: "No tenemos conocimiento de ningún otro incidente como este en el último año".

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que el incidente plantea preguntas sobre el compromiso de la Patrulla Fronteriza con investigaciones exhaustivas y transparencia.

“Nos preocupa cómo la Patrulla Fronteriza maneja esta situación. La agencia afirma que hay una investigación en curso, pero la víctima ya ha sido deportada ”, dijo Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos de ACLU. "Cada vez que una agencia de aplicación de la ley lastima a un individuo, debe informarlo al público, no esperar hasta que alguien pregunte al respecto".

En un tuit, la representante Veronica Escobar, demócrata de El Paso, dijo que el incidente era una prueba más de la necesidad de una mayor responsabilidad y supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza.

La Patrulla Fronteriza se ha negado a publicar públicamente su política de búsqueda de vehículos, a pesar de las reiteradas solicitudes de los líderes políticos y los medios de comunicación. La Patrulla Fronteriza rechazó una solicitud de El Paso Matters para obtener información sobre la capacitación y la política de vehículos todoterreno para esta historia, declarando: "La política de persecución es un documento sensible de aplicación de la ley que no podemos divulgar", dijo Gómez.

Sin embargo, otras entidades de aplicación de la ley, incluida la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, han puesto a disposición del público sus políticas de búsqueda de vehículos.

Los funcionarios y las organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por la transparencia sobre este y otros incidentes recientes de la Patrulla Fronteriza relacionados con la búsqueda de vehículos.

“Es extremadamente preocupante cómo la Patrulla Fronteriza continúa operando en las sombras. Este último incidente vuelve a hablar de su falta de transparencia y de las muy necesarias reformas policiales para esta agencia, incluidas las medidas básicas de responsabilidad, como las cámaras usadas en el cuerpo ", dijo Domínguez de la ACLU.