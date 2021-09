Albergan a afganos en condiciones deplorables en El Paso

Associated Press / A su llegada a Estados Unidos

El acomodar a miles de refugiados afganos en las instalaciones de Fort Bliss no ha sido una tarea fácil, así lo demuestran fotografías obtenidas por el canal de cable News Nation Now, en las que se observan las condiciones poco higiénicas en los espacios que se les han asignado.

Pisos con lodo, basura acumulada, e incluso sanitarios infestados por insectos, es parte del contexto en que más de 2 mil 500 afganos han sido alojados en la base que ha sido designada por el Departamento de Defensa en su llegada a territorio estadounidense.

En las fotografías obtenidas por News Nation Now, canal propiedad de Nextar Media Group, se aprecian imágenes fijas de baños, coladeras y retretes en condiciones poco higiénicas en el interior de Fort Bliss, acompañadas de testimonios de ciudadanos afganos descontentos por los lugares que se les ha asignado.

“No hay nada aquí, no hay biblioteca, no hay ningún lugar para que jueguen los niños, sólo comemos y dormimos adentro”, dijo una refugiada en Fort Bliss.

“Necesitamos las cosas que han prometido, pero aún no hemos recibido nada. Nos dieron una lista y nos dijeron que visitarían nuestras habitaciones –han pasado tres días– y nadie nos ha revisado todavía. Necesitamos detergente en polvo y otras cosas, pero no tenemos nada. Nos hemos quedado atascados aquí”, sostuvo la mujer a News Nation Now.

Aunque el Departamento de Estado, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no respondieron a reiteradas solicitudes de News Nation Now, el Pentágono sí lo hizo.

La sede del Departamento de Defensa no quiso comentar específicamente sobre las condiciones que se aprecian en las instalaciones de Fort Bliss, en general emitió la siguiente declaración:

“Los alojamientos en las diferentes instalaciones van desde alojamientos de emergencia, pasando por tiendas de campaña, hasta habitaciones de hotel”, dijo el Pentágono sobre las barracas habilitadas para alojar a familias de refugiados.

“Todos son alojamientos en los que nuestros miembros del Servicio se alojan de vez en cuando. Además, estamos trabajando arduamente para proporcionar alimentos y otros servicios médicos y culturalmente apropiados”, afirmó.

El último reporte de las autoridades militares reveló que más de 2 mil 500 ciudadanos afganos se encontraban en Fort Bliss, pero las imágenes que ahora han dado la vuelta al mundo han dado una mala primera impresión.

De acuerdo al referido reporte noticioso, personas al interior de las instalaciones para los refugiados afirman que cohabitan hasta 10 personas en una habitación, que los baños están infestados de insectos y los pisos están cubiertos de barro y óxido.

Esta no es la primera vez que Fort Bliss ha enfrentado al escrutinio, ya que en su momento se señalaron condiciones peligrosas y angustiantes cuando se alojaba en la base militar a niños migrantes no acompañados.

Llegan más refugiados

Un avión que transportaba a miles de afganos evacuados llegó el martes a la Base de la Fuerza Aérea Holloman en Nuevo México como parte de la Operación Bienevidos Aliados (Operation Allies Welcome), informaron autoridades.

De acuerdo con autoridades, la Operation Allies Welcome es la misión del Departamento de Seguridad Nacional para facilitar la reubicación segura de los afganos evacuados a los Estados Unidos.

“Estoy realmente impresionado por los hombres y mujeres de la Fuerza de Tarea Holloman, el Ala 49 y la unidad de Recursos Básicos del Aeródromo Expedicionario Base (BEAR), que se unieron en tan poco tiempo para hacer realidad esta misión vital”, dijo Daniel Gabrielli, comandante de la Fuerza Aérea Holloman.

“Es gracias a su apoyo inquebrantable que pudimos recibir a nuestros huéspedes con los brazos abiertos y asegurarnos de que sean tratados con la mayor dignidad y respeto”, añadió.

Para albergar al personal afgano que llegaba, el “Douglas Village” se construyó como un área de alojamiento temporal, con áreas de comedor, religiosas y recreativas. Además, el personal médico evaluará y brindará asistencia a cualquier persona con lesiones o que requiera atención médica, informaron.

El Departamento de Defensa informó que, a través del Comando Norte de Estados Unidos y en apoyo del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, proporcionará transporte, alojamiento temporal, servicios médicos y apoyo general para hasta 50 mil evacuados afganos en las instalaciones.

Esta iniciativa proporciona a los evacuados afganos un apoyo esencial en lugares seguros fuera de Afganistán.

Pasan filtros

En Washington, el general de la Fuerza Aérea Tod Wolters, jefe del Comando Europeo de Estados Unidos, dijo el jueves que sólo una persona evacuada de Afganistán está siendo retenida en Alemania por problemas para pasar el control de seguridad.

En declaraciones a reporteros de la fuente del Pentágono, dijo que hasta donde él sabe, la persona bajo custodia “no representa una gran amenaza”.

En este momento, dijo, alrededor de 58 personas activaron controles de seguridad y procesamiento adicionales cuando llegaron a las estaciones de paso en Europa, y necesitaban controles adicionales. Pero dijo que espera que finalmente todos sean aclarados.

Los evacuados afganos se están trasladando a varios lugares de Oriente Medio y Europa, incluidos Alemania, Italia y España. Wolters dijo que 155 vuelos han aterrizado en Europa, con unas 38 mil personas. Dijo que pasan por un examen biométrico y biográfico cuando llegan, antes de que se les lleve a sus dormitorios. Se examinan nuevamente cuando se van y nuevamente cuando llegan a EU.

Dijo que ha habido pocos problemas con los casos de Covid-19 y que la mayoría de las personas que requieren algún tipo de atención médica han sido mujeres embarazadas.