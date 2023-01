Alista USCIS alza al trámite de ciudadanía

Archivo / Impactaría también a visas de trabajo y refugiados

Un nuevo golpe a los bolsillos se avecina para los residentes permanentes que buscan convertirse en ciudadanos y aquellos migrantes que solicitan refugio en los Estados Unidos o quienes solicitan algunas visas de trabajo.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha propuesto una estructura de tarifas que impactará a quienes tienen trámites pendientes. Las nuevas tarifas entrarían en vigor a partir de marzo de este año.

“Desafortunadamente es algo que vemos cada ciertos años con el fin de mantener el pago y servicio del personal para continuar con el procesamiento de los trámites migratorios y es seguro de que habrá un incremento en el futuro próximo”, dijo la abogada de inmigración Iliana Holguín.

“Mi recomendación es que la gente que sabe que ya califica debe someter la aplicación. Debe hacerlo ahora, lo más pronto posible para que no tenga que pagar cuotas más caras”, expresó la jurista.

USCIS informó que está consciente de que los picos en las tarifas de procesamiento de algunas solicitudes son elevados, lo que podría desalentar a algunos solicitantes.

El trámite de naturalización para recibir ciudadanía que se hace por medio del formulario N-400 tendría un aumento de 640 a 760 dólares, un 19 por ciento. El incremento propone incorporar los costos biométricos en la tarifa separada por la toma de huellas dactilares, se anunció.

De acuerdo a la tabla propuesta, el trámite para el permiso de trabajo, por medio del formulario I-765, sufriría un incremento de $240. Pasaría de $410 a $650 (más del 50%).

La propuesta, que deberá atravesar un período de comentarios públicos por 60 días, incluye aumentos para trámites como la petición de familiares y la naturalización que van desde los 25 hasta los 900 dólares. USCIS planea subir el precio de los múltiples trámites migratorios en marzo de 2023.

Holguín dijo que el argumento de USCIS para el incremento de las cuotas es la recuperación de sus costos operacionales debido a que tienen que costear las operaciones que realizan para atender a los inmigrantes.

“Afecta a mucha gente porque muchas de esas personas no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar los costos y si se incrementa se les dificultará aún más someter sus aplicaciones”, expresó la especialista en materia de inmigración.

Indicó que en los últimos años las cuotas se han incrementado drásticamente, lo que ha inhibido que los solicitantes prosigan en sus casos. “Hay mucha gente que nunca arregló porque no tenía el dinero para arreglar su estatus migratorio, en especial a familias enteras que tienen que pagar por cada uno de sus integrantes”.

La regla anunciada por USCIS aumentaría los ingresos por tarifas de la agencia de un promedio estimado de $4.5 mil millones al año a alrededor de $6.4 mil millones al año.

“Además de mejorar las operaciones de servicio al cliente y administrar la carga de trabajo entrante, USCIS debe continuar cumpliendo con su creciente misión humanitaria, defendiendo la equidad, la integridad y el respeto por todos a los que servimos”, dijo el director de USCIS, Ur Jaddou, en un comunicado.

A decir de las autoridades esta regla propuesta permitirá a USCIS recuperar más completamente los costos operativos por primera vez en seis años y apoyará el esfuerzo de la Administración para reconstruir el sistema de inmigración legal”, agregó Jaddou.

La proposición de la agencia se debe a que la mayoría de sus ingresos provienen de las tarifas de solicitud, aunque la administración de Biden y el Congreso en los últimos dos años asignaron fondos para ayudar a USCIS a lidiar con sus solicitudes atrasadas.

“USCIS había solicitado una cantidad significativa de fondos para la reducción de retrasos [para 2023]”, dijo Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Se dijo que USCIS perdió personal por desgaste durante una congelación de contrataciones debido a la pandemia, y los problemas de procesamiento de solicitudes se vieron acentuados por las políticas de la administración Trump que desviaron el enfoque de la agencia de los servicios para inmigrantes a favor de investigar presuntos fraudes en las solicitudes de visa y naturalización.

Según USCIS, la nueva estructura de tarifas permitiría contratar a casi 8 mil personas para procesar más rápidamente las nuevas solicitudes y los crecientes retrasos.

No obstante, Holguín dijo que esta acción afectará a muchos solicitantes que al no poder someter su aplicación les traerá problemas al tener que pagar fianzas. “Siempre esto trae consecuencias al no poder regularizar su situación migratoria por cuestiones económicas”.

Aunque la propuesta será sometida a consulta pública y el monto de las tarifas puede variar, lo cierto es que el aumento se hará efectivo una vez que concluya la participación ciudadana.

En cuanto al documento de permiso de viaje al exterior para refugiados, el formulario I-131 tendría un costo ahora de $165, con respecto a los $135 actuales, un aumento del 22 por ciento.

Las apelaciones, trámite que se lleva a cabo por medio del formulario I-290B, USCIS dijo que tendrán un alza que va de $675 a $800 (19%). El procesamiento de los trámites de asilo y refugiados continuará siendo gratuito.

Como ejemplo también se expuso que la solicitud de una clase de visa de inversión, una de las más caras en los libros con $3,675, bajo la nueva regla, el costo de la solicitud se dispararía a $11,160.

“Estas son personas que vienen a los Estados Unidos para invertir dinero en los Estados Unidos, no sólo un poco de dinero. Vienen a invertir cientos de miles, sino millones de dólares. Y luego tienen que pagar mucho dinero para hacer eso. Están dispuestos a hacerlo, pero también tienen que esperar cuatro años para obtener la aprobación”, dijo Dalal-Dheini.

Según abogados de inmigración, una propuesta de aumento a las tarifas de trámites migratorios ya había sido impulsada en 2019 bajo la Administración de Donald Trump, pero fue bloqueada por un tribunal poco antes de que entrara en vigor, en octubre de 2020.

USCIS defendió que no ha subido sus tarifas desde 2016 y que en 2020, debido a la pandemia de Covid-19, hubo una drástica reducción en la recepción de nuevas solicitudes, lo que se tradujo en un descenso temporal de los ingresos del 40 por ciento.

Para más información visite la página de USCIS: https://www.uscis.gov/