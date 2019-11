Alza la voz dreamer nativa de Chihuahua

El Paso.- La voz de la chihuahuense Marissa Molina se escuchó en la explanada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al unirse a cientos de beneficiarios y simpatizantes del programa DACA, quienes anhelan una resolución favorable que les permita permanecer en el país.

El martes pasado la Corte Suprema escuchó los argumentos que la administración del presidente Trump esgrime para darle fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha dado tranquilidad, empleo y una estancia legal a cerca de 700 mil beneficiarios, entre ellos Marissa Molina.

“Me siento muy orgullosa de ser parte de un grupo de personas dedicadas a nuestra comunidad y que ha luchado y a veces perdido, pero nunca nos hemos rendido”, dijo Marissa a El Diario de El Paso, después de la importante cita con el destino que compartió con cientos de personas en la capital del país.

“Ese día se sentía la energía y sobre todo el amor y apoyo que se encuentra entre los beneficiarios de DACA, realmente un día histórico”, dijo Molina, quien llegó a Colorado a los 9 años de edad, con una visa de turista.

El caso de Marissa fue presentado a los magistrados de la Corte Suprema en el documento de apoyo legal “Teach For America”.

Este documento fue entregado como apoyo a la causa de los ‘dreamers’ (beneficiarios del DACA), y que explica a la Corte Suprema la importancia del programa.





Historia de excelencia

Al paso del tiempo Marissa ha logrado una carrera de excelencia educativa, misma que ha sido reconocida entre otros por la Casa Blanca y por el gobernador de Colorado.

En julio del 2015 Marissa fue reconocida en la Casa Blanca por el programa “Champions of Change”, por convertirse en un ejemplo de cambio dentro de su comunidad.

Aunque llegó a los Estados Unidos sin saber hablar inglés, es ahora es una de las mejores maestras del país, e incluso funcionaria estatal.

Ella se convirtió en el 2019 en la primera beneficiaria de DACA en ser parte del Consejo de Gobierno de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver (MSU), gracias a la nominación que el mismo gobernador Jared Polis realizó a favor de la chihuahuense.





Nuestro hogar es aquí

En una mañana lluviosa Marissa llevó a la reflexión al alzar la voz propia, de su familia, de los beneficiarios de DACA, y de la organización FWD.us de Colorado frente a la máxima Corte del país.

“Estamos aquí sabiendo que la grandeza de este país siempre ha sido determinada por personas que se han atrevido a imaginar un Estados Unidos que sea más justo y más inclusivo, y que hayan tenido el coraje de luchar por él… estamos luchando para volver a imaginar lo que significa vivir el ‘sueño americano’, y luchando para que nadie se quede atrás”, dijo Molina en su discurso.

“Para mí, DACA ha sido una oportunidad para pagarle a mi comunidad al convertirme en maestra y ayudar a mis alumnos a comprender el poder de su propia historia”, agregó.

“Lo que he encontrado es que no importa de dónde venimos, dónde trabajamos o qué camino han tomado nuestras vidas, cada beneficiario de DACA está luchando a su manera, para que las personas en nuestras familias y en nuestras comunidades no se queden atrás. Estamos creando vías de oportunidad que nunca podríamos haber imaginado cuando aún vivíamos en las sombras”, afirmó.

“DACA nunca se ha tratado de ser el primero en graduarse de la universidad, tener una casa o un automóvil, o conseguir un trabajo que pague de manera justa, se trata de no ser el único”, dijo Molina en medio de muestras de simpatía y aprobación.

“DACA ha sido una oportunidad para liberar nuestras pasiones, desatar nuestros sueños y usarlos para el bien de nuestra comunidad y del país que llamamos hogar”, dijo la chihuahuense.