Amagan con tomar acción legal vs juez del Condado de El Paso

El Paso— El procurador general de Texas, Ken Paxton, avaló la postura del alcalde de El Paso Dee Margo, quien tras la orden de cierre de actividades no esenciales en el Condado, dictada por el juez Ricardo Samaniego, pidió una aclaración ante la medida que dijo no le fue consultada.

Paxton indicó a través de redes sociales que el juez Samaniego hizo uso indebido de prerrogativas que pertenecen sólo al gobernador Greg Abbott.

“El juez (Ricardo Samaniego) no me consultó y se niega a devolver mi llamada, por lo que estoy buscando una aclaración del Procurador General sobre la nueva orden del Condado, que no reemplaza las órdenes del gobernador", subrayó el alcalde Dee Margo en un comunicado.

“De lo que puedo hablar es del dolor que está sufriendo nuestra comunidad. Debemos lograr un equilibrio para mantener seguros a nuestros vecinos sin destruir la capacidad de las personas para alimentar a sus familias”, sostuvo Margo, evidenciando una ruptura de comunicación con las autoridades del Condado de El Paso.

En la misiva que el alcalde paseño dirige a Ken Paxton, procurador estatal, Margo pide una aclaración ante la orden dictada por el juez del condado, que precisa el cierre de negocios no esenciales, y que exhorta a los residentes de El Paso a no salir de sus hogares a menos que sea por estrictamente necesario.

“Pido su opinión en orden de resolver cualquier inconsistencia entre la orden ejecutiva GA-32 del gobernador Abbott, y las ordenes de emergencia del juez del Condado de El Paso, respecto al cierre de todos los negocios no esenciales que empieza la medianoche de hoy, así como la orden de permanecer refugiados que fue establecida el 25 de octubre”, suscribe la carta del alcalde Margo, y que fue fechada el 29 de octubre, horas después de la orden emitida por Samaniego.

Después de listar las diferentes restricciones que se han establecido en Texas, y de consignar las cifras de contagios y fallecimientos debido a la pandemia del COVID-19, Margo cuestiona la orden girada por Samaniego, que de acuerdo a sus argumentos contraviene lo dictado por el gobernador del estado.

“La Ciudad de El Paso ha tratado de cumplir con todas las Ordenes Ejecutivas del Gobernador, al asegurar que las restricciones de la ciudad son consistentes con las Ordenes Ejecutivas del Gobernador”, amplía la misiva.

“Sin embargo, la Orden 13 del Condado está forzando a la ciudad a escoger entre cumplir las ordenes relativas al COVID-19, consistentes con las Ordenes del Gobernador, o haciendo cumplir las órdenes más restrictivas del Condado”, señala Margo.

Responde Paxton

En cuestión de horas la respuesta del procurador Paxton llegó en forma de publicación en la red social Twitter, donde el funcionario estatal da la razón al alcalde, en espera de un comunicado oficial.

“El juez Samaniego, del condado de El Paso, no tiene autoridad para cerrar negocios en el condado de El Paso. Esta es una violación directa de la orden ejecutiva del Gobernador Abbott”, dijo Paxton en su cuenta oficial @ @TXAG del Procurador General de Texas.

“Mi oficina está explorando rápidamente todas las acciones legales”, señaló Paxton.

