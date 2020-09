Ascienden a 440 las muertes por el Covid en El Paso

Archivo

El Paso.- Con siete muertes más, El Paso ha llegado a 440 decesos a causa del Covid-19 al cumplirse seis meses del primer caso de la pandemia a nivel Condado.

Con 83 casos de positivos más –además de 6 que se registran extemporáneamente, correspondientes a las semanas 35 y 36– el número de contagiados roza los 21 mil, para situarse en 20 mil 933.

A través de un comunicado, autoridades sanitarias señalaron que los siete pacientes que perdieron la vida por el nuevo coronavirus tenían condiciones de salud preexistentes. Se trata de cuatro varones –tres en sus setenas y uno en sus ochentas–, así como tres mujeres: una en sus cuarentas, otra en sus ochentas y una más en sus noventas.

Las autoridades de Salud muestran empero optimismo. Hay 17 mil 534 individuos que se han recuperado del Covid-19; solo quedan 2 mil 849 casos activos.

Operarán pruebas con horario especial

Los sitios de prueba de COVID-19 de la ciudad y el estado tendrán horarios modificados para el Día del Trabajo (Labor Day).

Los tres (3) sitios de prueba estatales dentro de la ciudad de El Paso han extendido sus operaciones hasta el 15 de septiembre de 2020 y estarán abiertos el lunes 7 de septiembre, Día del Trabajo.

Dos sitios estatales están abiertos los siete días de la semana de 9 a.m. a 4 p.m. en las siguientes ubicaciones:

· Centro Recreativo Nations Tobin; 8831 Railroad Dr., El Paso, TX

· Campus Valle Verde de El Paso Community College, 919 Hunter Dr., El Paso, TX

El sitio de exámenes estatales ubicado en el Complejo de Actividades Estudiantiles del Distrito Escolar Independiente de Socorro, 1300 Joe Battle Blvd., estará abierto de 9 a.m. a 4 p.m. de domingo a viernes, el sábado está cerrado.

No se necesitan citas para los sitios estatales. Las pruebas son gratuitas y están disponibles para los miembros de la comunidad con o sin síntomas de Covid-19. Las pruebas, que son realizadas por el contratista estatal HONU, recolectan muestras nasales y los resultados se enviarán por correo electrónico dentro de 2-3 días. Se recuerda al público que revise sus carpetas de correo no deseado (spam) para ver los resultados de la prueba enviados por correo electrónico. Si los residentes no tienen un correo electrónico, recibirán una llamada telefónica. Para obtener ayuda adicional con respecto a los resultados de HONU, envíe un correo electrónico a Covid19Help@honumg.com o llame a la línea de ayuda al (844) 778-2455.

Los dos (2) sitios de prueba de la ciudad estarán cerrados el Día del Trabajo y se reanudarán el martes 8 de septiembre.

Los sitios de prueba gratuitos están disponibles de lunes a sábado de 8 a.m. a 3 p.m. Los residentes con o sin síntomas deberán programar una cita llamando al (915) 212-0783 y preguntar cuál de los dos sitios de prueba de la Ciudad desean visitar:

· City Testing Eastside Site; 301 George Perry Blvd.

· City Testing Westside Site; 7400 High Ridge Dr.

Los resultados de las pruebas para los sitios de la ciudad se proporcionarán dentro de las 24 a 72 horas. La información sobre cómo obtener resultados se proporcionará en los sitios de la ciudad al momento de la cita y en www.epstrong.org.

Para obtener más información sobre los distintos sitios de prueba alternativos en la comunidad, haga clic aquí o visite www.EPStrong.org.

Los residentes también pueden llamar a la línea directa 21-COVID que permanece disponible de 7 a.m. a 7 p.m. Lunes a viernes y de 10 a.m. a 6 p.m. Sábado y domingo. Los residentes también pueden llamar al 2-1-1, las 24 horas, los 7 días de la semana.