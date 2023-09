Atrae a paseños el tenis en Guadalajara

Nancy Moya / El Diario de El Paso / Estadio Akron de tenis en Guadalajara Nancy Moya / El Diario de El Paso / Fanáticos de todo el mundo asisten al evento

Guadalajara, Jalisco— Los gritos de los fans se escuchaban como si estuviera dentro de un estadio de fútbol, pero no fue así.

El paseño Fernando de León prestaba oídos a esas porras sentado con sus amigos en el Estadio Akron de tenis en Guadalajara y observaba a tan solo unos metros de distancia a Renata Zarazúa, la singlista mexicana mejor rankeada del mundo (181) en su tierra natal en uno de los torneos más importantes de la WTA (Asociación de Tenis Femenino) de Latinoamérica.

“Nunca me hubiera imaginado presenciar un partido de tenis y aparte femenil en México y mucho menos ver a una tapatía en un torneo de este calibre a un precio accesible”, señaló el microempresario de 40 años en una entrevista exclusiva para El Diario de El Paso.

De León seguía sorprendido por la cantidad de fanáticos no sólo de México sino de todo el mundo que asistieron esta semana al Máster 1000 del Guadalajara Open Akron 2023, en el cual tres de las top 10 tenistas del mundo participaron en esta segunda edición en México.

“Simplemente se siente bonito ver que tu gente te apoye en tu tierra y más en un deporte que no es tan conocido”, agregó de León.

El paseño comentó que recientemente se mudó a tierras tapatías y supo sobre este evento gracias a una invitación enviada a un grupo de WhatsApp de nómadas digitales que radican en esta ciudad.

“Ni enterado estaba, y en cuanto vi el mensaje de inmediato les dije que quería unirme…y me encantó la experiencia… primero que todo porque es una forma de socializar y más que soy nuevo en esta ciudad”, explicó de León.

“Desde niño jugué todos los deportes en Ciudad Juárez, sobre todo fútbol y voleibol… pero tenis jamás… no se escucha hablarlo en la frontera y hasta ahora solo he conocido en toda mi vida a una amiga que juega el deporte blanco”, agregó.

Desde hace varias décadas, las tierras tapatías han sido sede de eventos con grandes jugadores desde de los años sesenta hasta la actualidad, series de la Copa Davis, Copa Federación, así como de “futures” y “challengers”.

Guadalajara ha dado pasos agigantados para consolidar su tradición en el WTA Tour, el circuito de tenis femenil más importante del mundo.

Esto comenzó en 2018 cuando se hizo una exposición al CEO de la WTA de las instalaciones de la sede de Juegos Panamericanos 2011 y días después la asignación fue para la temporada 2019 con un resultado que causó un impacto a nivel mundial.

Este acontecimiento tuvo como propósito crear el primer torneo de nivel 125 en el 2019 el cual ya está categorizado como Máster 1000 desde el año pasado, modalidad que solo está detrás de los Grand Slams.

Asimismo, el empresario Gustavo Santoscoy levantó la mano para ofrecer a Guadalajara como sede alterna para las finales de la WTA en 2021 y la organización dio a conocer hace algunos días que Cancún será la sede de este evento en octubre de este año.

Por otra parte, Guadalajara se encuentra a más de mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar y la altitud de esta ciudad es algo fuera de lo normal en el circuito.

Esto ha provocado inconformidades desde que se anunció las finales de la WTA; se cree que por tal motivo el Guadalajara Open tuvo que hacer frente a las bajas de las top 5 del mundo, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina y Jessica Pegula, quienes destacaron entre sus razones desgaste físico inmediato después del US Open.

Resultados de las mexicanas en el GDL Open

La tapatía María Fernanda Navarro quien ocupa el número 643 a nivel mundial, así como Victoria Rodríguez, que tiene el ránking 576, participaron el fin de semana pasado en las clasificatorias de singles, pero ambas perdieron y con ello quedaron desclasificadas del cuadro principal de este torneo de categoría Máster 1000.

Sin embargo, Navarro participó en el torneo como doblista junto con la canadiese Eugenie Bouchard pero fueron eliminadas en la segunda ronda por Tereza Mihalikova y Yifan Xu.

La dupla mexicocanadiense disputó un partido muy cerrado en la cancha 2 del Complejo Panamericano de Tenis contra la pareja eslovaca-china, que ganó el encuentro 6-4 y 7-6 en una hora 35 minutos.

Lya Isabel Fernández que ocupa el puesto 958 recibió una wild card por parte de la TWA y con ello abrió la actividad para las mexicanas en el cuadro principal del GDL Open AKRON, pero quedó eliminada en la primera ronda al ser superada por la estadounidense Hailey Baptiste en sets corridos, por parciales de 6-1 y 6-2.

Por su parte, Ana Sofía Sánchez obtendrá nuevos puntos después de ganarse el boleto al cuadro principal en el torneo de calificación. La joven de 29 años cuenta actualmente con el puesto número 416 a nivel mundial y ofreció una gran batalla en su duelo contra la ucraniana Dayana Yastremska quien obtuvo un pase a la segunda ronda al dejar números de 7-6 (1) y 6-4, después de casi dos horas de partido.

La canadiense, Eugenie Bouchard que ocupa el lugar 248 a nivel mundial en singles, venció a la mexicana Renata Zarazúa con 4-0 y 5-1 y se llevó la victoria en sets corridos por 6-1 y 7-6 (4), para lograr su primera victoria sobre la tenista azteca, quien la había derrotado en sus dos enfrentamientos previos.

Zarazúa también jugó en la modalidad de dobles junto con la rusa Veronica Miroshnichenko quienes quedaron eliminadas en la primera ronda, por parciales 3-6, 6-1 y 10-4 ante la dupla de la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la neerlandesa Arantxa Rus.

Por último, la tenista mexicana Guiliana Olmos, quien ocupa el puesto número 24 a nivel mundial en dobles, no tuvo un buen debut al quedar eliminada junto con la brasileña Luisa Stefani quienes fueron derrotadas por Veronika Kudermetova y AnastasiaPotapova por parciales de 6-4, 3-6 y 10-7.

El rol que juega el tenis en la frontera

Estados Unidos es el líder mundial en el mercado de los deportes con ingresos anuales de 31.88 billones de dólares en este 2023.

Sin embargo, el Abierto de Estados Unidos, siendo uno de los cuatro mayores torneos del circuito de tenis, contó este año con una ganancia de 472 millones de dólares y con ello ocupa el octavo lugar de deportes más importantes en el país.

Este Grand Slam equivale aproximadamente al 1.48 por ciento del total de ganancias de todos los deportes del país y excluye los ingresos de otros torneos importantes tales como el Hall of Fame Open, Cincinnati Open e Indian Wells Máster 1000 así como los abiertos 125, 250 y 500 que se realizan en diversas ciudades de EU.

Los torneos de tenis oficiales entre clubes de El Paso se realizan a través de la USTA del Suroeste que tiene su cede en Scottsdale, Arizona y abarca Arizona, Nuevo México y El Paso como único estado en Texas, por su cercanía con ambos estados.

Este organismo en conjunto con el Coronado Country Club realizará este fin de semana un evento que incluye clínicas de tenis, así como torneos de exhibición con el tenista mexicano Santiago González, quien ocupa el lugar número 12 de dobles a nivel mundial y quinto lugar de la ATP con su compañero de dobles Edouard Roger-Vasselin.

“Este tipo de actividades sin duda plantea esa semilla a niños, jóvenes y adultos a entusiasmarse con este deporte”, aseguró Gustavo Gánem, aficionado y jugador del tenis en esta frontera desde los seis años quien se enamoró del deporte blanco después de presenciar de pequeño un juego de André Agassi en la ciudad de Phoenix.

Y agregó: “El tenis me ha dado no solo las mejores amistades de mi vida; también he aprendido a tener paciencia, competir, ganar y perder”.