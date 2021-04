Aún no descarta O’Rourke buscar ser gobernador

Archivo / El político paseño

The Texas Tribune

Después de todo, el ex representante federal Beto O’Rourke, nativo de El Paso, no ha descartado una candidatura a gobernador.

El viernes temprano, The Dallas Morning News publicó comentarios que O’Rourke hizo durante la grabación de un programa matutino –que todavía no se transmite– los cuales generaron polémica entre la clase política de Texas, ya que sugirió que ya no estaba interesado en postularse para gobernador.

“No tengo planes de postularme, y estoy muy concentrado en las cosas que tengo la suerte de hacer en este momento: organizar, registrar votantes y enseñar”, dijo O’Rourke, entrevistado en el programa Lone Star Politics, que se transmitirá el domingo. “Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora”.

Más tarde, el personal de la oficina de O’Rourke se acercó rápidamente a The Texas Tribune para aclarar su opinión.

“Lo que dije hoy es lo que he estado diciendo durante meses: actualmente no estoy considerando postularme para un cargo. Estoy concentrado en lo que estoy haciendo ahora (enseñar y organizar)”, dijo en un comunicado. “Nada ha cambiado y nada de lo que dije me impediría considerar una contienda en el futuro”.

El demócrata de El Paso coqueteó con una contienda a principios de este año cuando dijo en una entrevista que competir contra el gobernador republicano Greg Abbott era “algo en lo que voy a pensar”. El mes pasado, avivó más rumores de su interés en el cargo cuando resurgió como una fuerza organizadora en medio de la tormenta invernal en Texas.

También se desempeñó como crítico vocal de Abbott en varios temas, incluida la tormenta de invierno, el tiroteo masivo de 2019 cometido por un supremacista blanco en El Paso y el levantamiento de Abbott del mandato estatal de usar cubrebocas.

O’Rourke viene de una campaña fallida por la candidatura presidencial demócrata en 2019, y una derrota por un escaso margen ante el senador federal Ted Cruz en 2018.

Este año no habrá contienda por el Senado de los Estados Unidos, por lo que quien los demócratas nominen como candidato a gobernador tendrá un impacto enorme en las elecciones. El Partido Demócrata concluyó las elecciones de 2020 con esperanzas frustradas, a pesar de las altas expectativas.

O’Rourke sugirió en la entrevista televisiva a otros posibles candidatos a gobernador, la juez del Condado de Harris, Lina Hidalgo, y el juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins. El ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Julián Castro, es otro posible contendiente que se menciona con frecuencia, y el actor Matthew McConaughey, quien vive en Austin, también está considerando públicamente una campaña.

“Mi plan en este momento es postularme para la reelección”, dijo Hidalgo al director ejecutivo de Texas Tribune, Evan Smith, en su podcast “Point of Order” el mes pasado. Cuando se le preguntó si descartaría postularse para otra cosa en 2022, dijo: “No diría que es algo que estoy persiguiendo activamente en este momento”. (Abby Livingston / Texas Tribune)