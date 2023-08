Burla las vacunas nueva cepa de Covid

The Washington Post / Científicos rastrean mutación

Una forma altamente mutada del coronavirus que amenaza con ser la más hábil hasta el momento para burlar las defensas inmunitarias del cuerpo está captando la atención de virólogos y funcionarios de Salud.

Si bien sólo se han reportado alrededor de una docena de casos de la nueva variante BA.2.86 en todo el mundo, incluidos tres en los Estados Unidos, los expertos dicen que esta variante requiere un seguimiento y una vigilancia intensos que muchos de sus predecesores no requerían. Esto se debe a que tiene un potencial aún mayor para escapar de los anticuerpos que protegen a las personas de enfermarse, incluso si han sido infectadas o vacunadas recientemente.

La última variante no parece enfermar más a las personas que las versiones anteriores del virus; los tratamientos antivirales aún deberían funcionar contra él y las pruebas aún deberían detectarlo, según una evaluación de riesgos publicada el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Es demasiado pronto para saber si la fórmula de refuerzo actualizada que se espera que salga el próximo mes y que apunta a una subvariante diferente sería efectiva contra ésta altamente mutada.

Si esto se siente como un déjà vu, debería serlo.

Después de provocar una explosión global de casos en el invierno de 2021-2022, la variante altamente contagiosa ómicron generó una gran cantidad de descendientes que evadieron el sistema inmunológico. La mayoría se desvanece en la irrelevancia. Otros, como el linaje XBB que representa la mayoría de los casos en Estados Unidos este año, superan al resto en su transmisibilidad y capacidad de infectar y reinfectar. Casi todos los anuncios de una nueva variante vinieron con la garantía de los funcionarios de Salud Pública de que no causaba una enfermedad más grave.

Pero BA.2.86 se destaca en el árbol genealógico de los ómicron por lo mucho que se ha transformado. Tiene más de 30 mutaciones en su proteína de pico, la parte del virus que atraviesa la célula y ante la cual las vacunas entrenan al cuerpo para defenderse. Los expertos creen que los anticuerpos forjados a través de batallas con variantes anteriores tendrán dificultades para reconocer a este nuevo enemigo.

“Se trata de un cambio radical del virus, como ocurrió con ómicron, que dejó a mucha gente indefensa”, afirmó Eric Topol, director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps. “Incluso si tuvieran una vacuna o una infección previa, aún podría entrarles e infectarlos nuevamente o por primera vez. Nos enfrentamos a eso nuevamente”.

La mayor incógnita es si el BA.2.86 será lo suficientemente transmisible como para provocar un aumento repentino. Una variante experta en evadir la inmunidad no despegaría en una población si no se propaga eficientemente y se multiplica.

“Todavía existe la posibilidad de que veamos que esta variante se propague ampliamente, como ocurrió con el ómicron original”, dijo Jesse Bloom, biólogo computacional que monitorea las variantes del coronavirus en el Centro de Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, “o que no termine por propagarse muy ampliamente y seguimos teniendo estas variantes XBB".

Los expertos han prestado mucha atención al análisis de Bloom sobre BA.2.86, que destacaba que el salto evolutivo está a la par del que dio origen al ómicron.

Las autoridades dicen que deberían tener una comprensión más clara de la transmisibilidad de la variante en las próximas semanas a medida que se intensifique la vigilancia en respuesta a la amenaza.

El 12 de agosto, virólogos de Israel fueron los primeros en anunciar que BA.2.86 se había detectado en un paciente. Pronto le siguieron científicos de Dinamarca, Gran Bretaña, Sudáfrica, Suiza y Tailandia. Algunas de las muestras fueron recolectadas a finales de julio. Los informes esporádicos se suman a la evidencia de transmisión internacional, pero la magnitud no está clara.

En una ciudad suiza, aproximadamente el 2 por ciento de las partículas de coronavirus secuenciadas en una muestra de aguas residuales tomadas a principios de agosto eran variantes BA.2.86. Esa fue la primera señal de que una variante se propaga dentro de una comunidad.

“Encontrar BA.2.86 en otro país más, ahora en aguas residuales y no en un paciente, es otra prueba de que BA.2.86 ya está muy extendido en todo el mundo”, escribió en un correo electrónico Tanja Stadler, profesora del Instituto Federal Suizo de Tecnología, quien anunció el hallazgo. “Aún es demasiado pronto para decir si esta variante provocará una ola importante”.

Estados Unidos está experimentando un aumento de casos que se cree que se deben principalmente a XBB y la nueva variante EG.5, pero la semana pasada se anunciaron varios casos BA.2.86. Uno de los casos BA.2.86 fue descubierto en Michigan en un adulto mayor que no fue hospitalizado, mientras que otro fue detectado en un viajero que llegaba al Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia. Se detectó un tercer caso en una muestra de aguas residuales de Ohio.

Las áreas donde se ha detectado BA.2.86 no han visto aumentos desproporcionados en las hospitalizaciones, dijeron los CDC, lo que sugiere que no es más probable que cause enfermedades más graves que otras subvariantes del ómicron.

Incluso si las variantes son expertas en escapar de los anticuerpos para ingresar a las células, esos anticuerpos son sólo la primera línea del sistema inmunológico, que tiene otros mecanismos para combatir el virus y mantener la infección con menos severidad. Es como un adolescente que puede pasar a hurtadillas a un portero para entrar a un club, pero la seguridad lo echa fuera antes de causar problemas. Cuando llegó ómicron, una gran parte del país carecía de inmunidad porque nunca habían tenido Covid o no habían sido vacunados, pero ese ya no es el caso.

“Casi toda la población estadounidense tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2 debido a la vacunación, a una infección previa o a ambas, y es probable que estos anticuerpos sigan brindando cierta protección contra la enfermedad grave de esta variante”, dijeron los CDC en su informe de evaluación de BA.2.86 esta semana. “Esta es un área de investigación científica en curso”.

BA.2.86 plantea un desafío en materia de mensajes de salud pública. Durante un año y medio, los titulares anunciaron nuevas subvariantes de ómicron con nombres alfanuméricos que se asemejan a contraseñas WiFi preestablecidas, acompañadas de descripciones similares de evasión inmune sin causar enfermedades graves. A los funcionarios les preocupa que un público fatigado por el Covid ignore las noticias sobre una variante que podría representar una amenaza grave. Sólo han pasado unas pocas semanas desde que EG.5 cautivó la atención del público, aunque no es tan diferente de su primo XBB.

El aumento de BA.2.86 ha generado preocupación sobre la menor visibilidad de la evolución del virus. La secuenciación genética es necesaria para rastrear variantes, pero estos esfuerzos se han visto reducidos a nivel mundial. GISAID, una iniciativa global de intercambio de datos sobre el coronavirus, ha visto cómo las muestras recolectadas para secuenciación genética caían de 425 mil en agosto de 2022 a 38 mil el mes pasado.

En Estados Unidos, los CDC ya no ofrecen estimaciones de variantes para la mayoría de las regiones del país debido a la disminución de la vigilancia.

Los observadores de variantes dicen que les preocupa que, como resultado, el mundo pueda estar ciego al verdadero alcance de BA.2.86.

“La situación sirvió como una importante llamada de atención”, dijo en un correo electrónico Rajendram Rajnarayanan, biólogo computacional que monitorea datos de secuenciación genética como parte de un consorcio internacional de observadores del virus. “Esto es especialmente cierto a medida que la infraestructura global de pruebas y secuenciación comenzó a desaparecer (o está en proceso de desmantelarse) tras el fin de las declaraciones de pandemia a principios de este año”.

El nuevo refuerzo de coronavirus que se espera esté disponible a finales de septiembre está diseñado para atacar la variante XBB.1.5, que es muy similar a las otras variantes en circulación. Se están realizando pruebas para determinar si el refuerzo será eficaz contra BA.2.86. Pero debido a que BA.2.86 tiene una mutación tan significativa, a algunos virólogos les preocupa que pueda eludir fácilmente la protección contra la infección que proporcionaría el nuevo refuerzo.

En una conferencia de prensa el jueves sobre las vacunas, un funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo a los periodistas que la agencia se siente cómoda diciendo que el refuerzo actualizado al menos protegería a las personas de los resultados graves de las infecciones BA.2.86. Pero la administración Biden no permitió que ese funcionario expresara esa confianza de manera oficial.

Los resultados de las pruebas diseñadas para demostrar la eficacia de los refuerzos contra BA.2.86 no se esperan hasta después del Día del Trabajo.

Independientemente de si BA.2.86 se convierte en una amenaza, Topol, director del Instituto Traslacional de Investigación Scripps, dijo que el posible desajuste subraya la locura de intentar actualizar anualmente las vacunas para un virus en constante evolución. Dijo que los funcionarios del Gobierno deberían destinar recursos al desarrollo de vacunas que sean esencialmente a prueba de variantes y con la capacidad de atacar una amplia gama de coronavirus.

Por ahora, los expertos dicen que el aumento de BA.2.86 es más un tema de escrutinio científico que de pánico público.

“Mi nivel de preocupación cambia cada hora”, dijo Katelyn Jetelina, epidemióloga que escribe un boletín sobre la evolución del Covid-19. “Es difícil. Es como ver una tormenta formándose a lo lejos. No sabemos si se desvanecerá o se convertirá en una categoría 5 o en algún punto intermedio”.