Buscan a guiador que mató a peatón y huyó

El Paso.- Un hombre resultó gravemente herido por un conductor que se dio a la fuga en el lado este de El Paso y finalmente murió. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para encontrar al conductor involucrado en este accidente fatal a través del programa Crimen de la Semana.

El martes 19 de julio de 2022, José Jones, de 64 años, cruzó la cuadra 3400 de McLean desde la acera este hasta la acera oeste. Cuando se acercaba a la acera oeste, un vehículo que viajaba hacia el sur atropelló a Jones y huyó.

Los investigadores localizaron un video de seguridad que capturó el vehículo sospechoso. Según las imágenes de seguridad, el vehículo sospechoso es un sedán de color oscuro y huyó de la escena hacia el oeste por Edgemere. José Jones resultó gravemente herido en el incidente y permaneció hospitalizado hasta su muerte el viernes 25 de agosto de 2023. Los investigadores están seguros de que alguien tiene información sobre el conductor responsable de este fatal accidente de peatones.

Cualquier persona que tenga información sobre el conductor debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477(TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.