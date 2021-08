Buscan a hombre que apuñaló a mujer en bar

Cortesía

El Paso— Una mujer fue apuñalada durante un altercado en un bar de la zona Central de El Paso. Crime Stoppers de El Paso y la Policía De El Paso piden su ayuda para identificar al atacante, a través del programa Crimen de la Semana.

En las primeras horas del jueves 8 de julio de 2021, alrededor de la 1:44 a.m., una pelea se desató entre clientes del bar de Headquarters Tap House ubicada en 2910 Tularosa Avenue. Una mujer que no estuvo involucrada, fue apuñalada en la pierna por un hombre cual le causó una lesión en la arteria. Al intentar de detener la pelea, el agresor también apuñaló a un elemento de seguridad antes de huir del lugar. El sospechoso fue visto después corriendo hacia el norte por la calle Piedras con otro hombre no identificado.

Describen al hombre con rasgos posiblemente del Medio Oriente, de aproximadamente 5’6” de altura, complexión delgada, con barba y cola de caballo y vestía todo de negro con un logo blanco en la parte de enfrente de la camisa. La policía también busca al hombre que acompañaba al sospechoso para interrogarlo sobre este incidente.

Cualquier persona con información sobre la identidad del agresor, debe de llamar a Crime Stoppers de El Paso al 566-8477(TIPS), o vía Internet, www.crimestoppersofelpaso.org.