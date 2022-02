Buscan justicia por perro fallecido en estética canina

Cortesía / Protesta fuera del establecimiento Cortesía / Bevo, el Bulldog Inglés Cortesía / Amigos y familiares de la mascota

El Día de San Valentín fue uno de los peores días para Mónica Monarrez pues fue el momento en que perdió a su mascota y mejor amigo, Bevo, un Bulldog Inglés que murió bajo el cargo de la estética Crazzy God Grooming.

Según su dueña, Mónica, Bevo fue dejado en la estética y veterinaria ubicada en 13001 Eastlake para darse un baño a las 2:56 p.m.

Monarrez cuenta que los peluqueros llamaron a las 4:49 p.m. para informar que Bevo había sido llevado desde la puerta de la estética al veterinario y estaba muerto.

“Corrí al veterinario cuando me avisaron y fui a la puerta de al lado para hablar con alguien en la estética”, dijo Monarrez.

La dueña segura que le mostraron videos de su mascota con vida, pero que la propietaria del establecimiento comenzó a “ponerse a la defensiva y a hacerse la víctima” cuando se le pidió que los enviara. “Finalmente le envió los videos a mi cuñada y está claro que Bevo no se sentía bien y que la persona que lo manejaba no lo estaba mejorando”, dijo Monarrez.

Se ha presentado un informe policial ante el Departamento del Sheriff de El Paso. Mi hermano voló esta mañana y todos fuimos a despedirnos de Bevo, quien actualmente todavía está en el veterinario” añadió.

Monarrez asegura que la evaluación del veterinario y las radiografías muestran que sus pulmones estaban llenos de líquido y su cuerpo “se apagó porque era demasiado para él”.

“Cómo puede suceder, esto está más allá de mí. Bevo era un perro muy gentil, muy tranquilo, nunca molesto... siempre feliz de vernos. Todavía no sabemos quién es la persona que manejaba a Bevo, la persona no se quedó para hablar con nadie más que con su jefe” agregó.

Como resultado, decenas de amigos y familiares de Monarrez y Bevo se reunieron frente a la clínica veterinaria para protestar contra la injusta muerte de la mascota.

“Un agradecimiento muy sincero a Eastlake Animal Clinic por hacer todo lo posible por nuestro Bevo. No nos detendremos hasta que alguien rinda cuentas por su muerte. No queremos que esto le suceda a nadie más, por favor no lleve a sus mascotas a Crazy Groomers o a su otra ubicación Mahay en Pebble Hills”, finalizó.