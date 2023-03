Cae migrante de paso elevado cerca de UTEP

The New York Post / La movilización policiaca

Un presunto migrante saltó de un paso elevado en El Paso en las inmediaciones de UTEP –y varios otros fueron detenidos el miércoles después de una persecución policial, según publicó el periódico neoyorkino The New York Post con fotos exclusivas.

El grupo, que viajaba en un vehículo todoterreno, condujo a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a la Ruta US 85 cerca del Spur 1966 –que conecta a la Universidad de Texas en El Paso con otras vialidades– alrededor de las 9:45 a.m., según fotografías que publicó The Post y el relato de un testigo presencial. Luego supuestamente abandonaron el vehículo en medio de la carretera.

Según la nota, firmada por Stephany Pagones y MaryAnn Martínez, los pasajeros se dispersaron y varios corrieron hacia el tráfico que se aproximaba, dijo el testigo. Mientras tanto, otros dos corrieron en una dirección diferente. Uno de los hombres corrió hacia el borde de un paso elevado y saltó de la estructura, cayendo en picada aproximadamente 100 pies (30.5 metros) al suelo, dijo el testigo.

El segundo lo seguía, pero un agente finalmente lo alcanzó, según muestran las fotografías.

El testigo dijo que la Policía administró resucitación cardiopulmonar al hombre inmóvil durante más de 25 minutos. Los detalles sobre su condición no estuvieron disponibles de inmediato.

Los restantes fueron posteriormente detenidos, según muestran las fotos. Agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) también fueron vistos en el lugar.

Un portavoz de DPS no pudo proporcionar de inmediato a The Post información relacionada con el incidente. Un representante de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que la agencia no estaba involucrada.

El Paso cuenta con una población de más de 867 mil habitantes, según muestran los datos del censo. Esta ciudad del Oeste de Texas, que limita con México, se convirtió en el centro de la crisis migratoria en curso durante 2022, ya que era el cruce fronterizo más transitado del país, con hasta 6 mil solicitantes de asilo por semana que intentaban ingresar al país.

El mes pasado, 17 migrantes en El Paso fueron rescatados de un desagüe pluvial luego de quedar atrapados mientras intentaban ingresar ilegalmente al país.

La avalancha de migrantes llevó al alcalde de la ciudad a declarar el estado de emergencia en diciembre. (Staff/El Diario de El Paso)

newsroom@diariousa.com