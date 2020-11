Casi se extingue tradición de acampar para Black Friday

Jaime Torres / El Diario de El Paso

El Paso.- El cierre parcial de los puentes internacionales, ocasionado por la pandemia de Covid-19, rompió la tradición de hacer fila en los diferentes negocios de la ciudad para beneficiarse de las ofertas del esperado ‘Viernes Negro’, que en su mayoría eran aprovechadas por residentes de Ciudad Juárez y el Sur del estado de Chihuahua, pero que ahora no pueden cruzar la frontera.

Y es que desde hace décadas millones de consumidores en todo el país esperaban con ansia este día para adquirir los regalos de Navidad a bajo precio en tiendas como Best Buy, Walmart y Target, entre otras, las cuales ofrecían atractivas ofertas. En El Paso no era la excepción.

Sin embargo este martes en un recorrido por estas sucursales se pudo observar a una persona solitaria sentada en su silla y al lado su carpa, en la tienda ubicada en Joe Battle y Montwood, esperando la mañana del viernes para poder adquirir uno de los juegos populares de niños y adolescentes: el ‘Play Station 5’, para uno de sus sobrinos.

“Así estoy esperando el día para poder comprar este juego para el hijo de mi primo”, dijo visiblemente contenta Sherie, luego de hojear una revista que la mantiene ocupada mientras espera.

La residente de la calle Montwood, en el Este de la ciudad, dijo que se ofreció a comprar el aparato electrónico a su sobrino y su estancia le ha dejado una gran aventura.

“Es maravilloso cuando llega la noche y veo las estrellas y pensar que daré alegría a mi sobrino”, dijo tras mencionar que este martes pasaría su segunda noche en el lugar. “Son noches frías pero traigo mi buena cobija que tiene tejido un unicornio azul y aparte que es muy calientita”, expresó.

No obstante personal de Best Buy, consideró que no es necesario que la gente haga fila debido a que este 2020 no se permitirán aglomeraciones en el interior de la tienda con el fin de evitar la propagación del virus.

“Todo está por Internet y la gente puede adquirir todos los artículos que desee incluyendo las grandes ofertas que ofreceremos este Viernes Negro”, manifestó uno de los empleados mientras supervisaba algunas tareas del personal.

A comparación de años anteriores hoy la imagen urbana de este tipo de negocios cambió por completo y durante las últimas semanas se han visto largas filas de compradores, para recoger sus artículos.

La nueva imagen cambió y ahora se observan clientes debidamente protegidos con sus mascarillas y guardando los seis pies de distancia para recoger sus mercancías ordenadas en línea.

Otros esperan en sus automóviles en tanto trabajadores de Best Buy les llevan la mercancía solicitada por Internet. “Ordené unos audífonos en línea y al llegar les digo el número del cajón de estacionamiento donde estoy y me llevan mis cosas al carro. Es fácil”, dijo Esteban, estudiante universitario.

“La verdad no le veo el caso de formarnos como antes porque todo está en Internet y pues como está la situación de emergencia sí pensé que no iba a haber filas y no nos iban a dejar entrar al menos aquí en esta tienda”, dijo Alfredo Ortiz, residente de la ciudad de Socorro.

Hoy como en años anteriores las ofertas están centradas en televisores, computadoras, tabletas electrónicas, electrodomésticos, celulares, y otros artículos de moda.

Para dar cumplimiento a las directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las tiendas minoristas modificaron su estrategia de venta ofreciendo sus artículos en línea y programando varios días para ofertar sus mercancías desde los primeros días de noviembre.

El Viernes Negro (“Black Friday”) es como se le denomina al día después de Acción de Gracias, y es el feriado, que ahora cae el 26 de noviembre y que da comienzo oficial a la época de compras navideñas.

Sherie no quiso dejar pasar esa tradición y decidió en solitario montar su carpa y pasar algunas noches frías de otoño sin importar las condiciones de frío, lluvia o aire, además del peligro que representa estar a la intemperie prácticamente. “No tengo miedo porque Dios está conmigo, es mi amigo y Él me cuida de todo mal”.