Celebran en Socorro venta de boleto ganador de Mega Millions

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Sucursal de la suerte

Socorro, Texas– Esta comunidad se despertó emocionada la mañana de ayer miércoles luego de que la Lotería de Texas diera a conocer que uno de los boletos ganadores del sorteo Mega Millions de un millón de dólares se había vendido en la estación de gasolina In N Out, de la cadena Marathon, ubicada en el 10197 Alameda, en el condado de El Paso.

Y es que al haberse vendido en ese lugar es probable que uno de los residentes haya sido el afortunado ganador del premio millonario tras acertar cinco números de la bolsa más alta en la historia del sorteo. El premio mayor de Mega Millions de $1.5 mil millones se vendió en el estado de Florida.

Los números ganadores fueron 13, 19, 20, 32, 33 y 14.

Si el boleto hubiera igualado la bola del premio mayor, la persona podría haber ganado $1.58 mil millones. Sin embargo, el boleto no coincidió con la bola amarilla del premio mayor de 14.

“Es algo increíble que ‘el gordo’ haya caído aquí en esta ciudad, es algo que nunca había ocurrido y celebro que haya sido uno de los nuestros, el que sea, felicidades”, dijo Gustavo, quien acudió muy temprano a comprar un par de boletos para ver si alcanza un poco de esa suerte. Por la tarde hizo lo mismo.

Él, como decenas de clientes, acudió a la negociación durante todo el día con el fin de adquirir sus boletos, ahora de Powerball, que juega el miércoles por la noche una bolsa de 170 millones, y sobre todo para ver si conocían al nuevo millonario.

“Nos despertamos esta mañana con noticias emocionantes, teníamos un boleto de lotería ganador aquí, todavía no sé quién es. Realmente nos encantaría saber que alguien en Socorro, Texas se despertó con su vida cambiada”, dijo Alejandro Maldonado, copropietario de la gasolinera In N Out.

Empleados de la negociación, la cual cuenta con tres sucursales en el condado, coincidieron en que ésta es la primera vez que la tienda vende un boleto ganador tan grande, lo que les causó satisfacción y a la vez curiosidad por saber quién de los tres cajeros lo había vendido. “Hemos dado varios premios pero nunca uno tan grande”.

Carlos Parga, empleado del establecimiento, dijo sentirse emocionado al haber sido parte de esta venta, “se siente suave de que pudimos dar ese boleto ganador, pero a la vez como algo diferente porque esto no es común que pase aquí”, dijo tras mencionar que la plática del día fue precisamente este tema.

“Me gustaría felicitar a la persona que ganó el millón de dólares y que lo aproveche muy bien”, dijo al enfatizar que si él hubiera sido el ganador ayudaría a su familia y a su comunidad en San Elizario, donde reside.

Manifestó que al igual que mucha gente se despertó con la noticia en voz de su tío, quien le preguntó quién se había sacado el premio. “No sabía, pero me enteré por mi tío que me habló muy temprano por teléfono.

Estoy muy feliz porque casi nunca escuchas de alguien que ganó la lotería aquí y ahora sucedió. Fue un millón y estamos contentos, ahora imagínese si hubieran caído 1.5 mil millones, nos volveríamos locos”, dijo Ivette Aguilar tras soltar la carcajada.

Julio Díaz, empleado de una bodega, dijo estar invadido por la emoción de ser otro de los ganadores del próximo sorteo. “Estoy ahora aquí con el fin de ganarse un dinero hoy en Powerball”, dijo quien cada semana le invierte 15 dólares a la semana desde hace cinco años. “Quiero ser uno de los suertudos también”.

De acuerdo con los especialistas, ganar la lotería es muy poco probable, si no es que casi imposible. Es más probable que sea alcanzado por un rayo a ganar el premio mayor.

“Creo que el o la ganadora, al igual que todos, soñaban con ganar la lotería, por eso jugaron, así que es bueno comprar un boletito de manera frecuente. Uno nunca sabe cuándo la suerte tocará la puerta”, dijo uno de los consumidores.

Funcionarios de la lotería anunciaron que el sorteo de Mega Millions del martes por la noche tendría un premio mayor de aproximadamente mil 580 millones de dólares, lo que lo convierte en el premio mayor más grande que la lotería haya otorgado jamás. El sorteo del martes, al igual que otros, tenía una opción en efectivo de $783.3 millones.

