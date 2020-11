Celebran paseños desde sus casas

Cortesía

Un gran porcentaje de la comunidad paseña celebró en casa y con gran algarabía la victoria de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos, luego de que superó la cantidad de sufragios de su adversario Donald Trump en los estados de Pensilvania, Nevada y Arizona y así llegar a 290 votos electorales.

Tanto líderes comunitarios como población en general e integrantes del Partido Demócrata local coincidieron en que con este resultado ahora se respira un aire de libertad en un marco de fiesta democrática no sólo en este país sino en todo el mundo.

“Ya se acabó la pesadilla que estábamos viviendo bajo la presidencia de Trump”, afirmó Dora Oaxaca-Rivera, presidenta del Partido Demócrata en El Paso, tras destacar que el siete de noviembre, justo el día de su cumpleaños, es y será un inolvidable e histórico día para todos los ciudadanos sin importar su raza, género o condición migratoria.

Destacó que este triunfo es una celebración que habían esperado con ansiedad… de un nuevo presidente y tener la esperanza de un nuevo futuro, un nuevo día, una nación, que claro que queremos que crezca unida con el liderazgo de Biden, sobre todo la alegría de todas las personas que han sufrido las barbaridades que ha dicho y ha hecho el presidente Trump.

A nivel local el Partido Republicano no emitió declaración alguna sobre su posición sobre el triunfo de Biden en la contienda electoral, y aunque se intentó establecer comunicación con su presidente Adolfo Telles vía telefónica no se obtuvo respuesta.

A decir de algunos ciudadanos, que el presidente Donald Trump se niegue a reconocer su derrota ante Biden, manda un mensaje a los líderes republicanos de guardar silencio y prolongar la incertidumbre.

Por su parte Ray Mancera, miembro de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en El Paso, manifestó que con Biden a la cabeza se tendrá más civilidad, mejor manera de hablar y sobre todo respeto a las instituciones, las cuales bajo la administración de Trump no hubo un respeto al utilizarlas para beneficio personal y no para el bien de los ciudadanos.

Indicó que este triunfo no es sólo para los demócratas sino para todos, para los independientes y los propios republicanos que apoyaron al ex vicepresidente ahora convertido en presidente electo, como la esposa del senador John McCain y el propio ex presidente George Bush, entre otros destacados políticos de ese partido que lo apoyaron públicamente.

A decir de este grupo de políticos de alta cepa les preocupa la división en el país que Trump ha fomentado y el que la democracia estadounidense se vea amenazada.

“Hay muchos republicanos que están molestos porque ven que hay una manera muy sucia de manejar los intereses de Estados Unidos, las leyes las echaron por la ventana y empezaron a hacer cosas que uno jamás había visto y pensaba que pudieran ocurrir”, dijo Mancera.

Dijo que es una tristeza tener a un presidente que violenta las normas de las agencias que están bajo su mandato… “estaban perdiendo el control de las instituciones de Estados Unidos a pesar de ser un país de leyes, lo usa y lo usó para beneficio propio”, lamentó Mancera.

“Cuando hacía algo bueno decía es mi gente, y cuando no le gustaba los corría o menospreciaba. Actuaba siempre protegiendo sus intereses y no los de las

instituciones establecidas para servir”.

Al igual que Oaxaca-Rivera dijo que con la llegada del nuevo presidente se dará prioridad a la atención de la salud, amenazada por la pandemia de Covid-19, así como reivindicar la dignidad de las personas y las instituciones tan lastimadas por esta administración y el impulso a la educación, acceso a la vivienda y a préstamos para los dueños de negocios afectados por la pandemia para reactivar la economía.

Para ambos otra de las prioridades será la de dar respuesta a los millones de latinoamericanos que están en espera de la definición de su estatus migratorio con una iniciativa real de una reforma migratoria.

Por su parte y tras felicitar y resaltar el liderazgo de Biden, el presidente de la organización, Domingo García, dijo que esperan trabajar con ellos en los problemas importantes que enfrentan más de 60 millones de latinos y toda nuestra nación, en primer lugar, la reforma migratoria integral dentro de los primeros 100 días.

“LULAC se compromete a trabajar con ellos para garantizar que los latinos sean incluidos en sus nombramientos de gabinete para reflejar la creciente diversidad de nuestro país, dijo el dirigente nacional tras resaltar que “ igual de importante y nuestra prioridad inmediata es apoyarlos y luchar activamente contra la pandemia de Covid-19”.

“Lo que sabemos es que es hora de pensar que ésta es nuestra oportunidad, que es tiempo de organizarnos y de pensar en cambios”, afirmó Carlos Marentes, líder de la organización de Trabajadores Agrícolas en El Paso.

Mientras tanto, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNRH), manifestó que la expectativa los pondrá en una situación muy pro activa al abrir posibilidades reales para empezar una discusión encaminada a lograr una reforma migratoria, donde se dé la ciudadanía a los cerca de 13 millones de personas y reunificarlas con sus familias.

“Una reforma migratoria que acepte que los migrantes son una contribución, un valor dentro de esta historia americana. No son criminales y no serían tratados como criminales. Esperaremos el lanzamiento de una campaña por la reforma migratoria bajo una nueva administración y esperar resultados en esos primeros 100 días de gobierno.

Agregó que para ellos es muy importante que la frontera sea desmilitarizada y vista como un lugar de oportunidades, es el momento, es el espacio que definirá el carácter del país y la frontera de México y Estados Unidos.

El triunfo de Joe Biden significa para El Paso una gran esperanza al ya no tener nunca jamás a un presidente que provoque el odio en contra de los mexicoamericanos, de los inmigrantes, de las mujeres, manifestó Oaxaca-Rivera, luego de enfatizar que la frontera también será beneficiada con la nueva política.

Para la comunidad demócrata la unidad, el respeto, la libre expresión y el libre pensamiento promovido por Biden, sin importar raza e ideología o que hayan votado por él o no, se asegura contar con un líder que los represente en Estados Unidos y en todo el mundo.

Los líderes locales destacaron la participación de las minorías que acudieron a las urnas a emitir su voto y levantar su voz y coincidieron que fue el voto hispano el que definió esta elección presidencial… “latinoamericanos, afroamericanos, jóvenes y mujeres fueron clave para ganar esta elección”.

“Es una persona respetuosa, conocedora y que está viendo siempre el bienestar de Estados Unidos y no sus intereses personales. Es una persona con mucha experiencia en los asuntos públicos por su trayectoria como ex senador… tenemos a una persona con una moral alta, que conoce muy bien lo que es Estados Unidos y lo que será en el futuro, pero sobre todo que va a regresar la dignidad a la Presidencia.

Aunque la comunidad paseña hubiera deseado celebrar el triunfo con un gran desfile, lo cierto es que las normas dictadas por las autoridades no permiten las aglomeraciones por temor a incrementar los contagios del virus.

“Qué más quisiéramos, salir a gritar con gran júbilo pero debemos respetar la orden de quedarnos en casa. Lo mejor es protegernos y celebrar en la seguridad de nuestro hogar para salir adelante como ciudad”, dijo la presidenta del Partido Demócrata.