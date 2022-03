Centros de alimentos, apoyo ante la crisis

El Paso.- A paso lento, la señora Altagracia García avanza en la fila para recibir una despensa en uno de los centros de alimentos ubicados en la ciudad, con el fin de poder subsistir en medio de la crisis provocada por la pandemia, de la que afirma no se ha recuperado a pesar de que las autoridades insisten en que lo peor ha pasado.

“No he sentido una mejoría en los últimos tres años y si no fuera por esta gran ayuda de la comida no sé qué haríamos”, expresó visiblemente trastornada por los apuros económicos que enfrenta para poder llevar la vida.

Ella, al igual que otros de los que estaban en fila en la banqueta del edificio de El Pasoans Fighting Hunger (EPFH), localizado en el 9541 Plaza Circle, manifestó su preocupación por lo que está sucediendo no sólo en la ciudad sino en el mundo.

“De por sí siempre vivimos al día, luego llega la pandemia y casi nos remata y ahora la guerra. En verdad veo muy lejos que esto mejore en el corto plazo”, dijo la residente del Valle Bajo.

A decir de los paseños, para las personas que luchan contra la pobreza, el hambre y el acceso limitado o nulo a la atención médica, la recuperación es lenta.

Para algunos economistas decenas de millones de personas y familias en Estados Unidos enfrentaron estos problemas mucho antes de que llegara la pandemia. Y para ellos, la recuperación de la que algunos hablan está simplemente fuera de su alcance.

Y es que la ayuda llegó cuando el Gobierno federal realizó inversiones sin precedentes en un intento por abordar los efectos devastadores que la pandemia ha causado en las familias vulnerables y la economía nacional.

De igual forma hubo una respuesta sin precedentes por parte de los bancos de alimentos y las agencias de servicios sociales para mantener a las familias alimentadas y brindar acceso a programas críticos de redes de seguridad, dijo Susan Goodwell, directora ejecutiva (CEO) de EPFH, a través de una de sus publicaciones.

Todo en un esfuerzo por simplemente salvar vidas y aliviar la pesada carga que sienten no sólo aquellos que ya enfrentan dificultades económicas, sino también aquellos que las sienten por primera vez.