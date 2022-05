Cerrarán salidas de la I-10 rumbo a Juárez

Archivo / Piden seguir rutas alternas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) dio a conocer que mañana lunes 9 y el martes 10 de mayo algunas calles y salidas a Ciudad Juárez de la Interestatal 10 serán cerradas por motivo de obras y continuación de proyectos.

De acuerdo con TxDOT, en un horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. se cerrará por completo la Rampa D, que conecta la US 54 en dirección Sur con la I-10 en dirección Este, y el Puente Juárez 15.

Como desvío, el tráfico debe continuar hacia la US 54 en dirección Sur hasta el giro de Paisano Drive y usar la rampa de entrada de la I-10 en dirección Este.

El tráfico de Juárez debe continuar hasta el giro de Trowbridge Drive y usar la I-10 en dirección Oeste para llegar a la Rampa A, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la US 54 en dirección Norte, y la Rampa F, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la I-110 en dirección Sur.

Las cuadrillas realizarán trabajos de reparación de juntas de puentes.

Asimismo, del martes 10 de mayo al viernes 13 de mayo se realizará un cierre total de San Antonio Street, desde Paisano Drive hasta Latta Street. Las cuadrillas trabajarán en el paisajismo en la calle San Antonio.

Del miércoles 11 de mayo a viernes 13 de mayo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. se realizará un cierre total de la salida de Juárez del Puente 15 en la Rampa D, que conecta la US 54 en dirección Sur con la I-10 en dirección Este.

Se realizará un cierre total de la salida de Juárez del Puente 5 en la Rampa F, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la I-110 en dirección Sur.

Como ruta alterna, el tráfico debe usar la I-10 en dirección Oeste para acceder al giro de Cotton Street y continuar por la I-10 en dirección Este para llegar a la Rampa G, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la I-110.

Las cuadrillas realizarán trabajos de pintura de puentes.

Por su parte, el miércoles 11 de mayo y el jueves 12 de mayo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. se implementarán cierres alternos de Gateway North, desde Paisano Drive hasta Rampa T, que conecta Gateway North con la US 54 en dirección Norte.

Se realizará un cierre total de Gateway North, desde la Rampa T, que conecta Gateway North con la US 54 en dirección Norte, hasta Alameda Avenue. El tráfico debe usar la calle Copia para acceder a la Avenida Alameda.

Las cuadrillas realizarán trabajos de trazado de líneas en Gateway North.

También, se cerrará por completo la Rampa D, que conecta la US 54 en dirección Sur con la I-10 en dirección Este y el Puente Juárez 15.

El tráfico debe continuar hacia la US 54 en dirección Sur hasta el giro de Paisano Drive y tomar la rampa de entrada de la I-10 en dirección Este. El tráfico de Juárez debe proceder al giro de Trowbridge Drive para acceder a la I-10 en dirección Oeste y continuar hacia la Rampa A, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la US 54 en dirección Norte, y la Rampa F, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la I-110 en dirección Sur.

Se realizará un cierre completo de la Rampa J, que conecta la I-110 con la I-10 en dirección Este. La rampa de entrada de la I-10 en dirección Este en Gateway North estará completamente cerrada. DESVÍO: El tráfico debe continuar hacia Gateway North hasta Alameda Avenue y tomar Raynolds Street para acceder a la I-10.

Un cierre de carril derecho en la I-110 en dirección Norte, desde el puente 8 hasta la Rampa J.

Todo el tráfico debe continuar hacia la US 54 en dirección Norte hasta el giro de Pershing Drive, luego continuar hacia la US 54 en dirección Sur hasta el giro de Paisano Drive y continuar hasta Gateway North hasta Alameda Avenue y tomar Raynolds Street para acceder a la I-10.

Se cerrará el carril derecho en Gateway East, desde Marr Street hasta Raynolds Street. Las cuadrillas realizarán trabajos de pintura de puentes.

El lunes, 9 de mayo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. se cerrará por completo la Rampa G, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la I-110 y la US 62, en la Rampa H, que conecta la I-10 en dirección Este con la US 54 en dirección Norte.

Como consecuencia, el tráfico debe continuar hacia la US 54 en dirección Norte y usar el giro de Pershing Drive para acceder a la US 54 en dirección Sur y luego proceder a la Rampa D, que conecta la US 54 en dirección Sur con la I-10 en dirección Este.

Se cerrará el carril del Puente 11 en dirección Sur de la US 54 hacia la Avenida Alameda. Las cuadrillas realizarán trabajos de pintura de puentes.

Se cerrará el carril derecho en la I-10 en dirección Oeste, desde la rampa de entrada de Trowbridge Drive hasta la Rampa A, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la US 54 en dirección Norte. Los equipos realizarán trabajos de rip rap.

Finalmente, el martes,10 de mayo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. se realizará un cierre completo del Puente 2 en la Rampa F, que conecta la I-10 en dirección Oeste con la I-110 en dirección Sur.

El tráfico debe usar la US 54 en dirección Norte hasta el giro de Pershing Drive para continuar hasta la US 54 en dirección Sur. Las cuadrillas realizarán trabajos de pintura de puentes.

Se cerrará el carril izquierdo de la I-110 en dirección Norte, desde el Puente de las Américas hasta la US 54 en dirección Norte.