Cierra sus puertas el icónico H & H Coffee Shop

El Paso— Un ícono de El Paso, el H&H Coffee Shop cierra sus puertas al público este jueves después de 63 años de brindar servicio de cafetería y lavado de autos. Así lo confirmó su propietario, Maynard Haddad.

Hace unos meses, en plena pandemia, Haddad había cerrado el lavado de autos porque operaba con pérdidas. Ahora el cierre es inminente para un local que ha servido a los fronterizos por varias generaciones.

Este clásico negocio de El Paso en 701 E. Yandell Drive fue establecido en 1958 por Najib Haddad, quien quería tener una heladería en el lavado de autos. Vendía helados, hamburguesas y platos de tacos, pero finalmente se cansó del negocio y arrendó el espacio durante muchos años.

En 1985, su hijo Kenneth Haddad se hizo cargo e hizo de H & H en un lugar clásico. "El espacio estuvo vacío durante unos meses y fue triste verlo así", dijo. "Y había imaginado un lugar como este. De lo que no me di cuenta era de lo reconocidos y famosos que nos volveríamos". H&H Car Wash and Coffee Shop ha sido reconocido en todo el suroeste como una parada obligada para los visitantes de El Paso. Texas Monthly agregó el restaurante a su "Lista de deseos" de lugares para visitar en Texas antes de morir.