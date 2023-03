Cimbra a Fort Hood muerte de soldado nacida en México

Cortesía / Ana Fernanda Basaldúa se suicidó, asegura el Army

Fort Hood, Texas— Una soldado del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army) de 20 años estacionada en Fort Hood fue encontrada muerta esta semana, y los investigadores están examinando las afirmaciones de su familia de que la joven había sufrido acoso por parte de sus superiores en la base militar de Texas.

La muerte de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, ingeniera de combate de la Primera División de Caballería, se produce sólo tres años después de que Vanessa Guillén, una soldado de 20 años en Fort Hood, fuera agredida sexualmente y asesinada en abril de 2020. Ese caso provocó una protestas a nivel nacional, expuso problemas sistémicos de agresión sexual en la base y en todo el Servicio, y resultó en leyes federales que reformaron la justicia penal militar.

Los funcionarios de Fort Hood dijeron en un comunicado de prensa el jueves que “no hay evidencia de juego sucio” en la muerte de Basaldúa, que había estado en la base durante 15 meses, pero se está investigando. Su familia indicó públicamente que la joven soldado estaba luchando y que podría haber enfrentado un ambiente de trabajo tóxico en Fort Hood.

Alejandra Ruiz Zarco, madre de Basaldúa que vive en México, dijo a Telemundo Noticias el miércoles que su hija dijo que un superior del Ejército “la estaba acosando” y que supuestamente recibió insinuaciones sexuales en la base, diciendo que “todos quieren que me acueste con ellos”, según una traducción de lo que la mujer mencionó al medio hispano.

La familia ha solicitado la ayuda de Pink Berets, un grupo de defensa sin fines de lucro que apoya a las mujeres en uniforme. Lucy Del Gaudio, directora de operaciones de la organización, le dijo a Military.com en un correo electrónico que la familia dijo que Basaldúa estaba siendo “hostigada por sus superiores”, razón por la cual buscaron consejos y orientación.

“Nuestra familia quiere asegurarse de que las mujeres que sirven en el Ejército de los Estados Unidos puedan estar seguras y protegidas”, dijo la familia de Basaldúa en un comunicado a través de Pink Berets. “Estados Unidos no puede ser protegido por soldados que son víctimas de crímenes atroces. La familia pide apoyo y una investigación formal sobre la muerte de Ana”.

Fort Hood dijo en un comunicado de prensa que la División de Investigación Criminal del Ejército, conocida como CID, está recopilando pruebas e investigando las denuncias de acoso.

“El CID del Ejército continuará realizando una investigación exhaustiva y reunirá todas las pruebas y hechos para asegurarse de que descubren exactamente lo que ocurrió”, dijo Fort Hood en un comunicado de prensa. “La información relacionada con cualquier posible acoso será abordada e investigada a fondo”.

El coronel Christopher Dempsey, comandante del Equipo de Combate de la Primera Brigada Blindada, Primera División de Caballería, dijo en un comunicado de prensa que el Ejército se mantiene en contacto con la familia durante toda la investigación.

“Nuestros corazones y pensamientos están con la familia, amigos y colegas de Ana”, dijo Dempsey. “Nos hemos mantenido en contacto constante con ambos padres... y continuaremos manteniéndolos informados”.

La proximidad de las muertes de Basaldúa y Guillén, con sólo tres años de diferencia, provocó una preocupación inmediata entre los expertos legales y defensores sobre lo que se ha hecho para abordar la cultura del acoso sexual, la agresión y la violencia en Fort Hood, y si las reformas de gran alcance en el Ejército han ido lo suficientemente lejos.

Antes de la muerte y desaparición de Guillén, ella le dijo a su familia que estaba siendo acosada sexualmente. Las autoridades alegaron que Guillén fue asesinada por Aaron David Robinson, un compañero soldado que se suicidó cuando la Policía se puso en contacto con él. La única persona que enfrentó cargos por el asesinato fue Cecily Aguilar, quien según las autoridades era la novia de Robinson. Ella se declaró culpable en noviembre pasado de cargos relacionados con ayudar a desmembrar y ocultar el cuerpo de Guillén.

A raíz de la muerte de Guillén, el Ejército anunció en julio de 2020 que el Comité de Revisión Independiente de Fort Hood investigaría el clima y la cultura en la base. El informe de 136 páginas emitido unos meses más tarde señalaba 70 áreas que debían mejorarse, desde políticas sobre soldados desaparecidos hasta las mejoras necesarias que debían realizarse en el Programa de Prevención y Respuesta al Acoso/Agresión Sexual de Fort Hood, conocido como el SHARP.

El año pasado, el 1 de enero entró en vigor la “Ley Soy Vanessa Guillén” bajo la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Las disposiciones incluyeron dejar la opción de enjuiciar la agresión y el acoso sexual fuera de la cadena de mando del miembro del Servicio, protecciones ampliadas contra represalias y pautas de sentencia, entre otras reformas.

Mayra Guillén, hermana de Vanessa, dijo el miércoles en Twitter que estaba al tanto de la muerte de Basaldúa y planeaba estar en contacto con la familia.

“Estoy al tanto de la muerte de Ana Basaldúa en Fort Hood, TX”, escribió. “Pronto hablaré con la familia, me parece muy sensible hablar sobre algo de lo que aún no estoy completamente consciente y esto también es muy estimulante para mí... necesito ordenar mis pensamientos y luego podré compartirlos”.

La muerte en Fort Hood el lunes vuelve a ser el centro de atención nacional en una base que estaba justo en el centro de uno de los mayores escándalos del Ejército en la memoria reciente. Los nervios aún están a flor de piel después del asesinato de Guillén, que provocó un documental de Netflix el año pasado.

Sean Timmons, socio gerente con sede en Texas del bufete de abogados Tully Rinckey y ex abogado general de jueces en Fort Hood, dijo a Military.com en una entrevista el viernes que tiene experiencia de primera mano en ver cómo el liderazgo de la base esquiva la responsabilidad por la incompetencia.

En parte, eso se debe al gran tamaño de Fort Hood y la distancia física que tiene del liderazgo del Pentágono, dijo Timmons a Military.com.

“La cultura en Fort Hood ha sido, durante los últimos 25 años, una cultura en la que el comando se siente inmune a la culpabilidad, inmune a la supervisión e inmune a la responsabilidad porque operan a miles de millas de distancia del Pentágono en una parte de Texas donde la cultura local es muy pro militar”, dijo. “Entonces, nadie cuestiona lo que hacen, y se sienten por encima de la ley. Ves ese filtro a través del maltrato de los soldados”.

Además, Timmons dijo que el tiempo operativo en la base, sede del III Cuerpo Blindado y la 1ª División de Caballería, junto con un ambiente tóxico entre los soldados alistados ha llevado a resultados desastrosos.

“El liderazgo ha agotado el ritmo operativo mucho más allá de la capacidad que pueden manejar, y eso da como resultado la privación del sueño y la fatiga, lo que luego da como resultado un mal juicio, una mala toma de decisiones y resultados muy, muy tontos de un ambiente tóxico para los soldados jóvenes individuales”, dijo él. “Y muchos soldados jóvenes son considerados como neumáticos; son intercambiables. Vienen, se ponen, los desgastan para reventarlos y los reemplazan”.

La profunda disfunción de Fort Hood que condujo al asesinato de Guillén fue detallada en el informe del comité de revisión. Pero la agresión sexual generalizada y el acoso sexual han sido problemas de larga data para el Departamento de Defensa en su conjunto. Durante años, ha intentado reducir los incidentes y aumentar los informes con poco o ningún éxito.

Un informe de 2021 del Pentágono encontró que el 29 % de las mujeres y el 7 % de los hombres sufrieron acoso sexual en las filas, y dijo que “el 29 % es un aumento en la prevalencia y parece estar impulsado por las experiencias de mujeres alistadas y menores de 25 años”.

Apenas la semana pasada, el Pentágono publicó los hallazgos sobre las agresiones denunciadas en las academias del servicio militar, que mostraron un aumento general del 18 % en las agresiones denunciadas por los estudiantes en comparación con el año anterior.

La familia de Basaldúa ahora tiene asesoría legal, con la ayuda de la organización Pink Berets de Del Gaudio.

Del Gaudio le dijo a Military.com en una entrevista que cree que las agresiones y el acoso dentro de las filas son particularmente desenfrenados en Fort Hood, y que la responsabilidad no está a la altura del tamaño de la base.

“Para mí, personalmente, como defensora, es un problema de Fort Hood”, dijo Del Gaudio. “Es muy vasto, está en el centro de la nada, tiene su propio código postal. Quiero decir, es enorme... lo que sucede es que, de nuevo, muchas cosas se esconden debajo de la alfombra. ¿Por qué no hay más responsabilidad por un puesto, una base, ese tamaño?”.

Del Gaudio dijo que la familia de Basaldúa primero se puso en contacto con Pink Berets en parte debido a su participación en el documental “I Am Vanessa Guillén” en Netflix. La directora de operaciones de la organización dijo que las similitudes entre los dos incidentes son alarmantes.

“Lo que realmente me atrapó es, de nuevo, latina en sus 20, ahí es donde para mí se vuelve personal”, dijo Del Gaudio a Military.com. “Ana, como Vanessa, siempre quiso ser soldado. Siempre quiso ingresar al Ejército. Ese era su objetivo”.