Ciudadano de EU golpea a agente de la Border Patrol

El Paso.- Un paseño fue arrestado por elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por darle un puñetazo en la cara a un agente de la Patrulla Fronteriza, señala la dependencia en un comunicado.

Alejandro Morales, de 31 años, enfrenta cargos federales por agredir, resistir u obstaculizar a ciertos funcionarios o empleados de gobierno.

Los hechos ocurrieron el domingo 14 de agosto alrededor de la 1 am. Al parecer Morales intentó cruzar al país de una manera no convencional que no detalla el FBI. El presunto atacante fue interceptado por un agente de la Patrulla Fronteriza a quien le señaló que no tenía que seguir órdenes sobre cómo ingresar correctamente a los Estados Unidos ya que era ciudadano de los Estados Unidos, procedió a abalanzarse sobre el agente y le dio un puñetazo en la cara.

“Los hombres y mujeres de los EE. La Patrulla Fronteriza trabaja incansablemente para mantener nuestras fronteras seguras”, dijo al respecto el agente especial a cargo del FBI en El Paso, Jeffrey R. Downey.

“No se tolerarán las agresiones a los agentes de la Patrulla Fronteriza o cualquier otro agente, oficial federal u oficial del grupo de trabajo y nuestra oficina los abordará rápidamente para que puedan continuar cumpliendo con su deber jurado de proteger a nuestras comunidades”, agregó.

La Oficina de Campo de El Paso del FBI investigó este caso con la asistencia del Sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.