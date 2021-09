¿Cómo podemos ayudar a los refugiados en Fort Bliss?

Fort Bliss / Soldados entregan donativos a infantes Fort Bliss / Dan bienvenida a afganos

El Paso.- Se está llevando a cabo una importante iniciativa en Fort Bliss para apoyar a un creciente número de refugiados que están arribando de Afganistán, por lo que algunos grupos locales están solicitando la ayuda de la comunidad de El Paso.

“Como siempre sucede, El Paso está ansioso por ayudar. He recibido llamadas, mensajes de texto, y mensajes de personas que han preguntado “¿cómo podemos ayudar?”, comentó la representante demócrata Verónica Escobar, durante una conferencia de prensa, después de su visita a ese lugar.

Sin embargo, cuál es la mejor manera para que los paseños otorguen su apoyo a los refugiados afganos en la frontera, mientras Fort Bliss ha ampliado rápidamente su infraestructura para recibirlos y para que las familias cuenten con todos los recursos que necesitan para su proceso de reasentamiento.

A continuación se hace un desglose de lo que usted necesita saber para darle la bienvenida a los refugiados afganos a El Paso.

La travesía desde Afganistán hasta la frontera

Después de la rápida toma de Afganistán por el Talibán, los vuelos militares de Estados Unidos evacuaron a los aliados afganos desde de ese país al Sur-centro de Asia, representando el operativo más grande de evacuación de no combatientes en la historia de EU, según anunció este lunes el Departamento de Defensa.

Más de 123 mil personas fueron evacuadas, incluyendo más de 73 mil 500 afganos y a ciudadanos de un tercer país.

Aproximadamente 4 mil 300 refugiados afganos habían arribado a Fort Bliss hasta el pasado miércoles por la mañana, según reportó CBS News. Se tienen planes en marcha para ampliar la capacidad de la base para albergar a 10 mil personas de Afganistán mientras completan su proceso para la obtención de visas especiales de inmigrantes u otro estatus legal para reasentarse en Estados Unidos.

El incremento en la capacidad del Complejo Doña Ana de Fort Bliss, en donde los afganos están siendo albergados, ha estado avanzando “con gran éxito”, comentó Anna Hey, subdirectora ejecutiva de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, (DMRS). Ella ha visitado el lugar en cuatro ocasiones desde que los refugiados afganos empezaron a arribar y en cada visita subsiguiente, el sitio ha ido creciendo exponencialmente.

“He visto un ajetreo de personas cada vez que he estado allí”, dijo.

Aunque algunos legisladores, incluyendo al senador republicano Ted Cruz, de Texas, han dado a conocer su preocupación de que los refugiados afganos no hayan sido suficientemente escudriñados, sin embargo, la mayoría de los oficiales en repetidas ocasiones han enfatizado el amplio proceso de revisión que se está llevando a cabo para poder ingresar a Estados Unidos.

El escrutinio incluye “revisiones de seguridad biométricas y biográficas realizadas por nuestra comunidad de Inteligencia, autoridades y profesionales de contraterrorismo”, comentó un funcionario de la Casa Blanca durante una reciente conferencia de prensa.

Cómo donar y ser voluntario para apoyar

Este martes, en los Servicios Armados YMCA de El Paso (ASYMCA), hubo mucha actividad cerca de un montón de bolsas y cajas mientras los voluntarios ordenaban las donaciones realizadas para los refugiados afganos en Fort Bliss.

“Es una manera de recompensarlos”, comentó Tiffany Eubanks, quien manejó desde Colorado a El Paso en compañía de su esposo y dos hijos para ayudar a los refugiados afganos en Fort Bliss. “Creo que es un buen ejemplo de moral para enseñarles a los chicos”, dijo.

ASYMCA es la primera organización en realizar donaciones para los refugiados afganos en Fort Bliss, y actualmente está buscando donativos y voluntarios para ayudar a clasificar todo lo que se reciba.

“Lo que estamos haciendo aquí es recolectar donativos, damos a conocer información sobre lo que se necesita en el lugar, procesamos las donaciones, las separamos y las almacenamos durante un breve tiempo… tenemos una limitada capacidad de almacenamiento”, comentó George Eisaesser, director ejecutivo de ASYMCA El Paso.

Señaló que la mejor manera de obtener información acerca las necesidades que se tienen es a través de la página de Facebook de ASYMCA. Actualmente se necesita la donación de ropa y zapatos de todas las tallas, una variedad de productos de higiene personal, incluyendo productos de higiene femenina y productos para bebé, juegos y suministros artísticos.

La lista actualizada de petición de objetos para donar está disponible en la página de Facebook de ASYMCA, y esa lista será renovada a medida que cambien las necesidades.

También existe una lista de Amazon para aquellos que les gustaría ordenar nuevos artículos para los refugiados afganos en Fort Bliss. Aunque no se permite que se dejen donativos cuando ASYMCA no está en funciones, la entrega de donaciones puede realizarse en ASYMCA Lodge situada en el 7060 Comington Street en El Paso, de lunes a viernes de las 9 a.m. a las 5 p.m.

Eisaesser urgió a los paseños que deseen donar a que se apeguen a la lista de objetos solicitados, y que organicen los artículos por categorías con el fin de disminuir el trabajo de los voluntarios.

El incremento del número de voluntarios también es una prioridad inmediata, agregó.

Los paseños pueden suscribirse como voluntarios enviando un correo electrónico a Betty Ramírez en el sitio bramirez@asymca.org, o enviando un mensaje a la página de Facebook de ASYMCA-El Paso.

“Esas personas pueden venir a prestar sus servicios durante una o dos horas y su trabajo será clasificar, recolectar y recoger donativos. O pueden estar en lo que yo llamo una alineación de alerta de voluntarios”, dijo Eisaesser.

“Le envíe una alerta a los voluntarios que tenemos, y ellos se presentaron, cuando llegó el camión nos tomó 30 minutos descargarlo y luego ellos se retiraron”, dijo.

Lo que sabemos acerca de los refugiados de Fort Bliss

Los refugiados afganos que han arribado a Fort Bliss no son un grupo monolítico y tienen un amplio rango de antecedentes y experiencias de vida.

Sin embargo, existen hilos conductores comunes en la experiencia de los que actualmente están albergados en el Complejo Doña Ana en la Base Fort Bliss, situada al Norte de El Paso, comentó Mustafa Babak, cofundador y miembro del consejo de la Fundación Afgano-Americana.

“Existe un constante estado de shock. No sólo porque su país cambió de la noche a la mañana —de ser un país de mente abierta a un país extremadamente intolerante—. También perdieron sus casas, todo por lo que luchaban en la vida, de un día a otro”, dijo.

Babak, quien es originario de Afganistán pero ha vivido en Estados Unidos en los últimos 10 años, enfatizó el trauma y estrés de salir de casa bajo esas condiciones.

“Cada persona que uno ve en este campo militar de El Paso, dejó a sus familias, seres queridos, amigos, su casa, auto, pertenencias y sólo salieron con una pequeña mochila”, dijo.

Babak comentó que el shock cultural será un desafío para muchos de los refugiados afganos mientras se adaptan a vivir en Estados Unidos, y enfatizó la diversidad que existe entre los que arribaron a las bases militares de Estados Unidos como Fort Bliss.

Algunos serán más tradicionalistas que otros, varios tendrán una mayor familiaridad con el idioma inglés o antecedentes educativos más avanzados que otros, algunos tendrán más familiaridad con la vida en países occidentales, mientras que para otros, todo esto será nuevo.

Sin embargo, Babak comentó que los texanos y afganos podrían tener más cosas en común que lo que uno pensaría, “los afganos son personas muy orgullosas al igual que los texanos, ¿verdad?”, dijo.

Servicios legales y otras maneras de ayudar

Aunque no existe actualmente una petición de abogados voluntarios de inmigración para ayudar a los afganos en Fort Bliss, Hey comentó que el DMRS está tratando de establecer un programa de orientación legal en Fort Bliss, y podría necesitar ayuda de los abogados de inmigración de manera voluntaria.

“Estamos tratando de encontrar la mejor manera de orientar a la gente que llegó, tomando en cuenta su estatus actual”, dijo.

Hey señaló que si los abogados de inmigración están interesados en donar su tiempo para ayudar a los refugiados afganos, ellos deben consultar a DMRS en Facebook y enviar un correo electrónico a info@dmrs-ep.org.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración también ha estado compartiendo información a los abogados de inmigración que les gustaría ayudar a los afganos que necesitan servicios legales.

La Fundación Afgano-Americana también está buscando intérpretes de dari, farsi y pashto en el área de El Paso, así como también padres sustitutos afganos-americanos para los menores no acompañados. Aunque no existe la confirmación de que menores afganos no acompañados hayan arribado a Fort Bliss, CBS reportó que un pequeño número de niños refugiados no acompañados empezó a arribar a Estados Unidos de Afganistán.

Otra manera de ayudar a los afganos que no han salido aún o están en un tercer país es donar millas de viajero frecuente a Miles4Migrants, una organización no lucrativa que ayuda a los refugiados y personas que buscan asilo a viajar y que no pueden comprar un boleto de avión.

“Para esos nuevos estadounidenses que sirvieron como aliados en Afganistán y han pasado por mucho estrés, sus vidas han cambiado”, dijo Babak.

“Todo depende de los estadounidenses el que les abran las puertas y sean tan hospitalarios como puedan, para que ellos puedan encontrar un nuevo hogar y una nueva vida”, dijo.