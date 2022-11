Con máscara de Scream, atacó a empleado de tienda

Cortesía

El Paso.— Un hombre con una máscara de Scream persiguió a un empleado de una tienda con un cuchillo en el Valle de las Misiones en El Paso. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a este atacante violento a través del programa Crimen de la Semana.

El miércoles 16 de noviembre, a las 2:34 a. m., un hombre con una máscara de Scream entró al Circle K en 8855 North Loop.

El sospechoso estaba armado con un cuchillo, saltó sobre el mostrador y corrió hacia el dependiente. El trabajador salió corriendo de la tienda y fue perseguido.

La víctima corrió a un negocio vecino donde esperó ayuda. El sospechoso vestía una sudadera con capucha negra, pantalones grises tipo cargo, guantes de trabajo de neón y zapatos deportivos grises.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este atacante violento debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes. Se necesita asistencia para identificar al atacante enmascarado.