Consterna a peatones cambios en zona del puente ‘Libre’

Ivanna Leos / El Diario de El Paso

Desde que finalizó el Proyecto I-10 Connect del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) en El Paso, peatones que cruzan esta frontera a través del Puente Internacional de las Américas (BOTA), conocido también como “Libre”, han experimentado algunos inconvenientes debido a los cambios en la ruta para transeúntes.

El Proyecto I-10 Connect finalizó el pasado mes de noviembre y se extiende desde la Carretera I-10 que conecta con el Loop 375 (Carretera Fronteriza César Chávez) y brinda acceso al Puente de las Américas (BOTA) a través de la Interestatal 110/US y 62 (Paisano Drive).

Además, se eliminaron las rampas de salida de la US 62 a la I-110 y se construyeron un total de cuatro nuevas rampas de conexión directa como parte de este proyecto de $96 millones de dólares.

Sin embargo, existe un importante número de personas, especialmente estudiantes, que se trasladan diariamente por los accesos peatonales de El Paso a Ciudad Juárez desde la calle Alameda y Copia en El Paso y quienes han experimentado algunos inconvenientes. (Ivanna Leos)

Principalmente que el nuevo cruce peatonal de la calle Paisano se elevó a una altura de 5 metros más en comparación con la anterior.

A pesar de que Lauren Cervantes, vocera de TxDOT, asegura que el proyecto trajo beneficios para los peatones y no sólo para los automovilistas, otros piensan lo contrario.

“El intercambio tiene nuevos semáforos y nuevos cambios positivos para transeúntes. Los ciclistas y peatones ahora tienen un camino más seguro”, dijo la vocera.

Por su parte Héctor Núñez, un residente de Ciudad Juárez que cruza la frontera con regularidad, asegura que en lugar de que el proyecto ayude a los peatones a transitar, los caminos se volvieron más difíciles y pesados.

“Yo soy residente de Juárez y siempre tuve la esperanza de que el proyecto tuviera un impacto positivo pero fue lo contario. Esperaba algo más moderno, más directo”, dijo Núñez.

“A mí me tocó caminarlo una vez y con esa tuve para ya no volver. Cuando comencé el recorrido desde la Copia, se notó la diferencia y fue un martirio. Parece que fue un retroceso por todo el dinero que se gastó y todo el tiempo que se le invirtió”, añadió.

El peatón asegura que uno de los inconvenientes es que ahora resulta más cansado subir la elevación caminando e implica más esfuerzo, especialmente para personas de mayor edad o que requieren apoyo para desplazarse.

Además, asegura que el cruce peatonal es peligroso debido a que se encuentra en una avenida muy transitada y de alta velocidad como es la calle Paisano y que los semáforos tienen intervalos muy cortos para cruzar.

“Primero que nada es la altura que subió mucho, se nota rápidamente el cambio, se notó la altura en las cinco rampas y cuando llegas ‘casi casi’ te andan atropellando”, dijo el juarense.

“Y cuando estás ahí, te preguntas, ¿qué pasa con la gente que anda en silla de ruedas, o los que caminan todos los días por aquí? Como usuario yo veo un retroceso, es más tardado, es más difícil transitarlo. Una persona más mayor pensaría en ya no volver a transitarlo”, comentó.

Asegura, además, que representa un “peligro” para quienes cruzan diariamente la frontera por los caminos para peatones.

“Sentí mucho peligro. Te paras y presionas el botón y se pone en verde. Pero pasas media calle y ya está en rojo y tienes que correrle. Apenas alcanzas a pasar. Es una calle muy ancha. Y realmente hay muchos carros que no tienen visibilidad de lejos debido a las rampas. El puro hecho de tener las rampas tan altas, restringe la visibilidad” explicó.

“Se notó el cambio y yo ya no me vuelvo a ir por ahí. Antes estaba más manejable, pero tenías que pasar entre los camiones. Esa es la ventaja. Pero ninguno de los dos es adecuado. A los peatones no nos tomaron en cuenta”, finalizó.

Iker, un estudiante de la Escuela Primaria Zavala y a quien recogen sus padres diariamente cruzando el puente en Ciudad Juárez, asegura que para él, los nuevos caminos han resultado “buenos y malos”.

“Creo que tiene un lado bueno y uno malo. La verdad es que sí es más cansado y tardas más que antes. Y también es más complicado dependiendo de la hora que salgas de la escuela porque hay horas en que pasan muchos carros y tienes que esperar para pasar”, dijo el estudiante.

“Pero también creo que ahora los caminos son más organizados porque tienen todas estas escaleras y las paredes de piedra que lo hacen organizado y más fácil de distinguir por donde tienes que irte”, añadió.

Según la vocera de TxDOT, las mejoras y actualizaciones del puente fueron conforme a las regulaciones federales.

“La diferencia en elevación es 5 metros. El diseño actualizado también está al día con las regulaciones de la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades). Debido a que es un área peatonal de alto tráfico, las mejoras también incluyen un sistema HAWK (Cruce de peatones activado de alta intensidad) que es activado por los peatones y les da a los conductores múltiples advertencias”, dijo la portavoz.

“En cuanto al límite de velocidad, está diseñado para cumplir con la distancia visual”, finalizó.