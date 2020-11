Coronavirus golpea con fuerza en El Paso

CNN

El Paso— Las luces brillantes de las máquinas recreativas se encienden y apagan en una habitación silenciosa. Un pequeño carrusel permanece inactivo, sus coloridos caballos congelados en el tiempo.

Atrás quedaron los sonidos de timbres y bolas skee de Peter Piper Pizza. En cambio, un hombre camina con una máquina ruidosa, rociando la habitación con spray desinfectante.

"Es absolutamente triste", dijo John Hlamquist, presidente de Pizza Properties, propietaria del restaurante y de otras ubicaciones en El Paso. "Hubieras venido aquí un sábado, este lugar estaría lleno".

Mientras tanto, en una iglesia al otro lado de la ciudad, un trompetista toca a través de un pequeño agujero en su máscara quirúrgica, mientras el obispo Mark Seitz camina por el pasillo para celebrar misa ante bancos vacíos. Este obispo está grabando el servicio para transmitirlo en Univisión, para que sus feligreses no se pongan en riesgo.

Estas son algunas de las muchas escenas de El Paso, un área bloqueada en medio de un brote creciente de Covid-19. Los rincones del condado se sienten fantasmales cuando la cultura normalmente vibrante aquí regresa a lo que gran parte del país experimentó la primavera pasada: escaparates cerrados, hospitales abrumados y morgues móviles, publicó CNN.

Las empresas luchan en medio del cierre mientras el virus avanza

Desafiando las órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, el juez del condado Ricardo Samaniego ordenó un confinamiento de dos semanas de negocios no esenciales el mes pasado. El miércoles se esperaba que lo extendiera, ya que el número de casos y hospitalizaciones ha seguido en aumento.

Se cierran lugares como salones de tatuajes, peluquerías, salones de uñas, gimnasios y negocios de masajes. Los restaurantes pueden permanecer abiertos solo para pedidos desde la acera y a domicilio.

Fue una orden aterradora para algunas pequeñas empresas que todavía están luchando por mantenerse a flote en medio de la economía asolada por la pandemia. Y tiene a empresas más grandes, como Peter Piper Pizza, preocupadas por sus empleados.

"Si no tenemos horas para darles porque no podemos atender a los clientes, no les pagan. Y creo que eso es lo que se pierde en todo esto", dijo Hlamquist. "Los miembros de nuestro equipo no tienen cheques de pago".

La compañía de Hlamquist se ha asociado con otras empresas en una demanda que busca bloquear la orden del juez mientras piden a los tribunales que resuelvan si el gobierno estatal o local tiene la autoridad para cerrar empresas. La Fiscalía General de Texas también se unió a la demanda.

Abbott, quien se ha negado a otorgar autoridad a los jueces del condado para iniciar cierres, describió la orden del juez Samaniego como ilegal, argumentando que hay mejores estrategias para mitigar la crisis.

Mientras la lucha continúa en los tribunales, el virus se propaga por toda el área. Hasta el miércoles, el condado reportó 29 mil 118 casos activos, lo que significa que cerca de 1 de cada 30 personas dieron positivo recientemente.

Más de 860 de esos casos se informaron recientemente el miércoles, mientras que más de mil personas están hospitalizadas con el virus, según datos del condado y la ciudad de El Paso. Cerca de 300 están en la UCI.

Fuera de la oficina del médico forense hay seis unidades refrigeradas móviles que pueden contener 176 cuerpos. Se espera que lleguen más unidades.

El estado ha llenado el área con recursos, construyendo un hospital improvisado en el centro de convenciones, así como tiendas de campaña fuera de los hospitales para tratar a los pacientes con Covid-19.

El gobernador también envió a casi mil 400 efectivos a la región, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos envió personal médico militar para apoyar a los hospitales. Mientras tanto, docenas de pacientes que no son de covid-19 han sido transportados por aire a otros hospitales en Texas y Nuevo México para crear espacio.

Los funcionarios atribuyen el fuerte aumento a una variedad de factores, desde la fatiga pandémica hasta la reapertura de negocios y la cultura orientada a la familia, donde es común que familias numerosas vivan en la misma casa.

El número creciente de casos es la razón por la que el comisionado del condado de El Paso, David Stout, apoya tanto la orden del juez de cerrar negocios no esenciales, argumentando que los funcionarios deben controlar la crisis antes de que se necesiten recursos federales y estatales en otras partes del Estado.

"Cuando las cosas empiecen a empeorar en cualquier otro lugar, la gente tendrá que volver a esos otros lugares", dijo Stout. "¿Y luego qué va a pasar en El Paso? No solo no tenemos suficientes profesionales de la salud aquí, sino que vamos a empezar a perder a los que están aquí ayudándonos".

‘No puedes traer a mi hijo de vuelta’

Texas se convirtió el martes en el primer estado en superar 1 millón de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia. El estado ha tenido 19 mil 342 muertes relacionadas con el coronavirus hasta el miércoles, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Para los tejanos que perdieron a un ser querido por Covid-19 este año, el resurgimiento del virus ha agudizado el ya doloroso proceso de duelo.

El hijo de Minerva y Francisco Morales, Daniel, un enfermero, murió en agosto, apenas unas semanas antes de cumplir 40 años. Dejó una esposa y cuatro hijos. El 6 de julio, Daniel dejó a sus hijos con sus padres, se despidió y se fue a trabajar.

"Esa fue la última vez que lo vimos. Esa fue la última vez que sus hijos lo vieron", dijo su madre. Agregó que Daniel primero completó su turno y terminó de cuidar a sus pacientes de diálisis antes de ir a la sala de emergencias ese mismo día.

Daniel Morales estuvo en el hospital durante 29 días antes de sucumbir ante el virus, según su familia.

Su familia se reunía afuera del hospital todas las noches para orar, doblando sus manos en forma de corazones y levantándolas en el aire.

Sus padres mantienen un pequeño santuario con sus cenizas en su casa. Junto a la urna hay una caja de rocas pintadas de colores. Sus hijos planeaban darle la bienvenida a casa desde el hospital con un jardín de rocas.

Minerva dijo que está devastada por el debate que se está desarrollando sobre cómo manejar la economía durante la pandemia. Para ella, no hay duda de que se deben tomar todas las precauciones, sin importar el costo económico.

"Tenemos una silla vacía. Ahora tenemos un vacío que nunca se llenará. ¿Y sabes qué? Si pierdo mi casa, si pierdo mi auto, lo reemplazaré", dijo. "Pero no puedes traer a mi hijo de vuelta. No puedes. Y están discutiendo sobre esto. Y me enoja".