Cuestiona estudio ampliación de I-10

El Diario

El Paso, Tx.- la pretensión de expandir la Interestatal 10 (I-10) con dos carriles por parte del Departamento de Transporte de Texas (TXDOT) –a la altura de la zona Centro para aliviar el tráfico en el futuro–, fue considerada como “exagerada”, según un estudio realizado por un experto contratado por el Condado de El Paso.

El estudio, realizado por la empresa Smart Mobility, Inc., con sede en Vermont, establece que las estimaciones de la oficina del Departamento de Transporte de Texas en esta ciudad y la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso son inexactas.

Y es que este dictamen analizó datos y modelos producidos por TXDOT para agregar carriles a la I-10 en las inmediaciones del Centro de El Paso, una propuesta en proceso que será sometida a consulta pública.

Para el comisionado del Precinto 2, David Stout, el modelado de transporte es un tema extremadamente complicado y es difícil entender los algoritmos de algunos expertos, sin embargo agregó que este informe es una oportunidad para entender la problemática.

“Es una oportunidad innovadora para que la comunidad de El Paso evalúe verdaderamente la información utilizada para desarrollar nuestro actual plan de transporte y uno de largo alcance y mirar una alternativa”, comentó el funcionario.

De acuerdo al comisionado, quien representa a los vecinos asentados en esa zona, este informe muestra datos persuasivos de un experto reconocido a nivel nacional de que se exagera la necesidad de ampliar y agregar carreteras secundarias.

Y agregó: “El informe incluso indica que hay información valiosa a la que no tenemos acceso, los archivos de modelos de 2050”.

Durante la reunión organizada esta semana, los comisionados revisaron la Propuesta de Expansión del Segmento 2 (Downtown) de la I-10 del Departamento de Transporte de Texas y a su vez se analizó la supuesta congestión futura en la Interestatal que asienta el documento.

Y es que esos reclamos de congestionamiento están impulsando la propuesta de ampliar la carretera agregando dos carriles y agregando caminos secundarios entre Copia y Executive en el Centro de El Paso, cuya inversión se estima en 787 millones de dólares.

“Es un gran gasto cambiar más tráfico local a la I-10 durante los períodos pico”, se dijo durante la reunión celebrada el pasado jueves, tras afirmar que el modelo regional sobreestima los beneficios de eso.

En la junta se observaron las recomendaciones del consultor en cuanto a no convertir partes de las calles Yandell y Wyoming en calles secundarias.

“La expansión de las autopistas urbanas no han logrado eliminar la congestión en ningún lugar de los Estados Unidos”, establece el informe.

“Debemos continuar haciendo nuestra debida diligencia. La comunidad no se merece menos”, manifestó David Stout, a través de un comunicado de prensa en el que destaca la contratación del experto para comprender los datos en que se basan para justificar la ampliación de la I-10.

De acuerdo al funcionario, el consultor sugiere como alternativas cerrar múltiples rampas de salida y entrada entre Copia y Executive, porque la mayoría del tráfico de la I-10 no se detiene allí y no agregar carriles adaptables de tránsito a la I-10 al no haber un propósito definido.

A su vez Steve Ortega, miembro de la Coalición de Movilidad de la Cámara de Comercio de El Paso, dijo a los representantes de los medios de comunicación que la Interestatal 10 no ha tenido cambios o inversiones significativas desde la década de 1960, cuando la población de El Paso era significativamente menor y el tráfico comercial utilizaba menos la carretera.

“En el futuro, si el tráfico se congestiona en la autopista, podrán agradecer a los políticos que están en contra de estas mejoras viales tan necesarias”, dijo Ortega, quien se mostró preocupado en caso de que no se haga nada por mejorar las condiciones del flujo vehicular en el futuro.

“Mi objetivo es reducir la contaminación, el ruido, las vibraciones, el calor... con la que viven mis electores las 24 horas del día, los siete días de la semana”, dijo el comisionado Stout en el boletín de prensa. Al momento se han realizado dos reuniones públicas y se tiene prevista una tercera para el otoño de 2022 para el proyecto Downtown 10 se informó.