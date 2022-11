Cumplen sueño a veterano ‘homeless’: le regalan casa

Jaime Torres/El Diario de El Paso / Sirvió al país y desde el 2009 no tenía hogar

“¡Bienvenido a casa!”, fueron las palabras que el director ejecutivo de Housing Opportunity Management Enterprises (HOME), Gerald Cichon, le expresó al veterano hasta entonces sin hogar –“homeless”– Reginald Bowden, al entregarle una de las 110 nuevas viviendas del complejo habitacional Patriot Place.

Las unidades de vivienda se ubican en el 9500 Kenworthy Drive, en el Northeast, y fueron inauguradas el miércoles.

Durante una emotiva ceremonia, en la que varios oradores resaltaron las bondades del programa de vivienda instituido hace varias décadas en el Condado de El Paso, el alcalde Oscar Leeser entregó las llaves al veterano del Ejército de Estados Unidos.

“Estoy muy emocionado de estar aquí, es un honor recibir una casa nueva”, dijo el ex militar que ingresó a la milicia en 1975, cuando tenía 17 años de edad, pero previo a ello sus padres tuvieron que ir a firmar a la base.

Visiblemente emocionado y al punto de las lágrimas dijo ser un veterano ‘homeless’ desde el año 2009, por lo que esta nueva casa le representa una gran oportunidad de cambiar a una vida mejor.

“Pues todos hemos tenido nuestros malos tiempos y eso fue un mal tiempo para mí, pero siempre me quedaba motivado para seguir adelante y nunca rendirme”, dijo al recordar a su madre quien padeció de demencia como su padre. “Yo ayudé a mi mamá los últimos años de su vida pero ella siempre me dijo que nunca me rindiera”.

Ante un público consternado por los pasajes de su vida, manifestó estar agradecido al contar con una organización que ayuda a las familias veteranas. “Mi mamá siempre amó a los veteranos y los apoyaba. Yo nací en una familia militar, entonces sé mucho de eso”, expresó, tras mostrar su felicidad por el premio.

“Yo no sabía que iba estar aquí porque hace unos días estaba durmiendo en un carro. Aprecio la ayuda de la Ciudad de El Paso y todos los que están aquí. Estoy muy agradecido por todo y con todos”, agregó al memorizar que muchos de sus compañeros no tuvieron esa suerte e incluso muchos ya no regresaron de las guerras.

La comunidad de vida asequible de 110 unidades dará preferencia a los hombres y mujeres que han servido a nuestro país, dijo Cichon tras enumerar las razones por las que se decidió entregar las nuevas viviendas a la comunidad militar.

“HOME quería construir una comunidad que honrara a nuestros veteranos”, dijo Cichon, tras agregar: “Esta comunidad ofrecerá viviendas de última generación y alta calidad, y HOME se siente honrado de poder continuar brindando viviendas decentes y asequibles para todos los habitantes de El Paso”.

El alcalde Oscar Leeser dijo que cuando compraron este terreno sabían que algo muy grandioso iba a pasar aquí porque estaba justo enfrente del Colegio de la Comunidad, al lado de un parque, frente a las Montañas Franklin y con acceso a la US-54. “Al rato nos llegaron ideas, entonces mientras vivimos en la sombra de Fort Bliss nos dimos cuenta que tenían que hacer más para nuestros veteranos”.

“Por eso este lugar es especial, por esto se llama como se llama ahora. Porque está construido para esas personas que nos dieron tanto para nuestra seguridad y salud. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de darles seguridad y salud y darles protección con paredes y techos. Estamos muy agradecidos con ellos y ahora con gusto les decimos ¡Bienvenidos!”, resaltó el alcalde.

“Aunque en este programa se está dando preferencia a los veteranos, queremos decirle a toda la comunidad que la convocatoria está abierta y puede aplicar en línea y si califica puede ser beneficiada con una casa”, dijo Pamela Soto, portavoz de HOME.

Indicó que ahora se entregó la primera vivienda al ex combatiente Bowden pero en los próximos días se estarán llamando a las personas en lista de espera para entregarles su nueva vivienda.

“Estamos muy emocionados de que la primera vivienda que se entregó fue a una persona que sirvió a nuestro país y hoy le reconocemos ese servicio que hizo a nuestra comunidad”, dijo la encargada de Relaciones Públicas.

Explicó que la primera fase del programa contempla la entrega de 110 viviendas, y en los próximos meses se iniciará la segunda que tendría 80 y la tercera 40, ambas construcciones serán en el mismo terreno.

Patriot Place representa una inversión de $25.7 millones y se construye en sociedad con los contratistas Capstone Building Corp., arquitectos González, Newell, Bender; Banco PNC y RBC Capital Markets.

La propiedad es administrada por Envolve, una de las compañías de administración de propiedades asequibles más confiables del país y líder en servicios de cumplimiento, se dijo.

Los apartamentos de HOME incluyen electrodomésticos Energy Star, despensas amplias, aire acondicionado y calefacción centralizados, pisos lujosos y persianas pequeñas.