Dan consejos para un Halloween seguro

Archivo / El Diario de Juárez / Madres de familia con los menores disfrazados

El Paso— El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) dio a conocer algunos consejos para garantizar un feliz y seguro Halloween para los niños de esta comunidad.

De acuerdo con la Policía, el domingo 31 de octubre de 2021, muchos niños pequeños estarán en nuestras carreteras y sus alrededores.

Algunos de los factores de riesgo para los niños durante Halloween son la combinación de disfraces oscuros, calles oscuras y automovilistas.

Los siguientes consejos pueden ayudar a garantizar un Halloween seguro y agradable para todos.

• Los padres deben acompañar a sus hijos en todo momento. No deje a sus hijos desatendidos o sin supervisión, especialmente a los niños más pequeños.

• Use disfraces que sean visibles en la oscuridad. Use material reflectante o cinta en disfraces más oscuros para garantizar la visibilidad.

• Lleve algún tipo de luz, preferiblemente una linterna.

• Revise los dulces de sus hijos. Cuidado con los dulces que parecen haber sido manipulado, y tenga cuidado con las golosinas hechas en casa o sin envasar.

• Esté atento al tráfico. No dejes que tus hijos entren y salgan corriendo de la calle, mantenlos en las aceras.

• Si está conduciendo, tenga cuidado con los niños que se lanzan hacia el tráfico. Reduzca la velocidad, especialmente en zonas residenciales. Conduzca con extrema precaución ya que algunos disfraces pueden ser difíciles de ver.

• Respete a quienes no deseen participar en Halloween. Si la luz del porche está apagada o no hay decoraciones de Halloween, es probable que no estén repartiendo dulces.

• Visite únicamente las casas que conoce. Haga que los niños se queden dentro del vecindario.