Darán recompensa por guiador responsable de choque y muerte

Cortesía Cortesía

El Paso.- Un incidente de ira en la carretera terminó cuando un vehículo saltó encima de una barrera de concreto y cayó de una altura de aproximadamente 24 pies, muriendo el conductor. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para encontrar al otro guiador involucrado, a través del programa Crimen de la Semana.

En la mañana del martes 21 de diciembre de 2021, a las 6:05 a. m., Jesús Lara-Fernández, de 67 años, conducía una Ford Ranger 2006 en el Loop 375 Sur. Se produjo un incidente de ira en la carretera entre Lara-Fernández y el conductor de una camioneta Ford F-150.

Investigadores surgieren que la Ford F-150 y la camioneta que conducía Lara-Fernández chocaron.

Tras el impacto, Lara-Fernández impactó y saltó por encima de la barrera de hormigón cayendo de unos 24 pies de altura entre las salidas Zaragoza y Panamerican. Lara Fernández murió en el accidente.

El conductor de la Ford F-150 no se detuvo y huyó del lugar. La única descripción disponible actualmente es que la Ford F-150 es negra y puede tener daños que van desde un rasguño hasta daños más notables en el frente o en el lado derecho.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en www.cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.