Deja Vista College ‘colgados’ a cientos de alumnos

Archivo / Tiene campus en El Paso, Las Cruces y otras ciudades de Texas

El Diario de El Paso

Aduciendo circunstancias financieras, Vista College cerró sus puertas y cesó sus actividades el pasado viernes 8 de octubre, provocando un descontento generalizado entre sus estudiantes y personal.

La medida, que fue comunicada por correo electrónico, tomó por sorpresa a la comunidad de la institución educativa que cuenta con oficinas centrales en El Paso, Texas, así como con campus en Beaumont, College Station, Killeen y Longview en Texas, y en Las Cruces, Nuevo México y Fort Smith, Arkansas.

“Vista College ha tomado la difícil decisión de cesar todas las operaciones a partir del 8 de octubre de 2021”, confirmó el comunicado que circuló entre los consternados estudiantes.

“Aunque cumplimos tanto con la acreditación como con las regulaciones estatales / federales, no podemos continuar debido a circunstancias financieras”, afirma el comunicado que señala los aspectos económicos como la causa del cierre de la institución con más de 30 años de historia.

Sin mediar mayor explicación el año escolar de cientos de estudiantes de carreras técnicas, tanto presenciales como en línea, se suspendieron, incluso días antes de que se celebrara la graduación de la Clase 2021, y que también anula el nuevo ciclo escolar programado para iniciar mañana lunes 11 de octubre.

“Pedimos disculpas por el aviso repentino, pero debido a eventos imprevistos no pudimos continuar con el nuevo período el 11 de octubre ni continuar con el período de enfermería actual”, suscribe la institución en un documento de tres páginas donde se resumen las opciones de aquellos que buscan transferir sus créditos a otras instituciones, así como a aquellos que cuentan con préstamos escolares y cómo podrían ser elegibles a una anulación tras el cierre de las escuelas.

“Nos damos cuenta de los desafíos que esto causa para los estudiantes y estamos trabajando para identificar posibles universidades y escuelas de transferencia para completar sus títulos”, se informó.

“Qué diablos, ustedes podrían habernos dado un aviso para ordenar nuestras vidas antes de que cerraran las puertas y dijeran ‘que se jodan’”, dijo en redes sociales Víctor Martínez, quien se identificó como veterano de las Fuerzas Armadas y como estudiante enrolado en un programa educativo para adaptarse a la vida productiva en la sociedad civil.

“¿No podrían habernos dicho antes de las 4 p.m. de un viernes?, lo cual les convino para que no tuvieran que contestar las llamadas telefónicas de los estudiantes enojados”, dijo por su parte Samantha Renee Copenhaver, estudiante de Vista College.

La noticia se tornó por demás grave para cientos de estudiantes que simplemente no cuentan con una orientación al respecto, ya que al cierre de esta edición no había información adicional en la página web, y redes sociales de Vista College, mientras sus instalaciones permanecen cerradas y los teléfonos sin nadie que conteste.

“No. No me pueden cerrar las puertas justo en mi cara cuando estoy a punto de graduarme, esto no se le hace a las personas. Me están quitando mi futuro, mis esperanzas y sueños. Me están dejando como un sub graduado”, dijo Marco A. Compean Marín, enardecido ante el cierre.

Préstamos escolares

En un segundo apartado del comunicado de Vista College, se habló de los criterios para anular los préstamos escolares, puntualizando cuáles casos pueden calificar para tal opción.

“Puede ser elegible para una condonación del 100 por ciento de sus préstamos del Programa de Préstamo Federal Direct Loan (Préstamo Directo) William D. Ford, los préstamos del Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar (FFEL) o los Préstamos Federales Perkins, si no pudo completar su programa debido a que su escuela ha cerrado, y:”

“Si el estudiante estaba inscrito cuando cerró la escuela; si contaba con un permiso de ausencia aprobado cuando cerró la escuela; y si su escuela cerró dentro de los 120 días posteriores a su retiro, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez antes del 1 de julio de 2020”, dice el comunicado.

“Si su institución educativa cerró dentro de los 180 días posteriores a su retiro, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez el 1 de julio de 2020 o después”, confirmó.

“También se considera elegible el caso en el que la institución educativa cerró dentro de los 180 días posteriores a su retiro, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez el 1 de julio de 2020 o después”, se dijo.

El comunicado señala que los estudiantes que no son elegibles en circunstancias excepcionales, como cuando se realizó el retiro más de 120 días antes del cierre de la escuela, si sus préstamos se desembolsaron por primera vez antes del 1 de julio de 2020; o después.

También se dijo que no es elegible quien está completando un programa educativo equiparable, quien puede transferir sus créditos académicos u horas obtenidas en la escuela cerrada a otra escuela, o completó todos los cursos del programa antes del cierre de la escuela, incluso si no recibió un diploma o certificado.

Para obtener mayor información al respecto, Vista College proporcionó el enlace web: studentaid.gov, para entender las opciones de condonación de préstamos federales.