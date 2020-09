Deportan a mexicana que denunció a guardias de ICE por violación

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Centro de detención de ICE en la Montana

El Paso.- Una mujer que alegó haber sido agredida por dos guardias en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, fue deportada el lunes por la noche, dijo su abogado.

La mujer mexicana fue identificada como Jane Doe 1 –un nombre genérico para ocultar su verdadero nombre como medida de protección– en denuncias de agresión sexual y acoso en el Centro de Procesamiento de El Paso de ICE presentadas el mes pasado por dos mujeres y un hombre, dijo su abogada, Linda Corchado, del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas. El Paso Matters no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual.

Corchado dijo que su cliente habló con el inspector general del FBI y del DHS el 19 de agosto. Debido a que Jane Doe 1 teme ser perseguida y torturada en México, será difícil para los investigadores encontrarla mientras continúan su investigación, dijo su abogado.

“Por lo que puedo ver, esta es una situación en la que mi cliente arriesgó su vida, les dio a los investigadores un recorrido personal por las instalaciones, identificó áreas ciegas de cámara frente a sus atacantes con los investigadores a su lado, habló con los investigadores durante cinco horas, dio les dieron varias pistas, incluidos los números de teléfono de los guardias que la acosaban sexualmente y de uno que la agredió, permanecieron detenidos durante 21 días sin autoridad legal y después de que ella se quejó y presentamos una solicitud de habeas [alegado de nulidad], ya no es relevante ”, Corchado. dijo en un correo electrónico el lunes por la noche al fiscal de distrito de El Paso y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

El Paso Matters se ha comunicado con un portavoz de ICE para obtener comentarios.

La representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso, criticó a ICE por la deportación.

"Una mujer presunta agresión sexual mientras estaba bajo la custodia de @ICEgov y fue deportada durante la investigación en curso", tuiteó Escobar.

"Los testigos y las víctimas nunca deben ser deportados antes de que se completen las investigaciones. Estoy trabajando en una legislación para asegurar que esto nunca vuelva a suceder", agregó la representante federal.

En la denuncia de agosto presentada ante los fiscales estatales y federales y el inspector general del DHS, Jane Doe 1 dijo que dos guardias la besaron a la fuerza y tocaron sus áreas íntimas en múltiples ocasiones entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Las agresiones ocurrieron en áreas que estaban fuera de la vista. de las cámaras de vigilancia, dijo.

Corchado le había pedido a ICE que liberara a Jane Doe 1 de la custodia durante la investigación.

“Esta es la deportación más rápida que he visto. Me notificaron de la negativa a poner en libertad a las 4:10 (p.m. del lunes) y ella estaba vestida de civil y estaba lista para la deportación a las 5:40. ¿Cómo es que no parece que están tratando de hacer que este problema simplemente desaparezca? " , dijo la abogada.

Corchado criticó a Corey Price, director de la oficina de campo para las operaciones de ejecución y remoción de ICE en El Paso.

“Nadie tiene un interés más fuerte que Corey Price para garantizar que los investigadores tengan un acceso sólido a un testigo crítico como mi cliente, pero en cambio, optó por desaparecerla hoy”, dijo Corchado.