Desarrollan estudiantes malos hábitos por dormir poco

Archivo / El estudiante Darek Pérez dice que su horario escolar y laboral le impide dormir más de cinco horas

Darek Perez conoce los beneficios de una buena noche de sueño. El estudiante de primer año de psicología de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) investigó el tema y presentó los resultados durante su curso de “Introducción a la Psicología” el otoño pasado, pero conocer los beneficios de dormir y hacer son dos cosas diferentes.

Pérez estaba entre un puñado de estudiantes universitarios de UTEP que dijeron que se acostaban alrededor de la medianoche y se despertaban cinco, seis o siete horas más tarde para comenzar el día. La mayoría admitió sentirse somnoliento y desenfocado en algún momento de la tarde. Una taza de café o una siesta a menudo les ayudaba a pasar el día.

Los estudiantes universitarios se enorgullecen de su capacidad de esforzarse demasiado para adaptarse a sus estudios, trabajos externos, responsabilidades personales y tiempo con amigos, pero los investigadores han descubierto que quemar la vela en ambos extremos eventualmente provocará agotamiento o algo peor. Los síntomas comunes de la privación del sueño incluyen fatiga, depresión, ansiedad e irritabilidad. Los síntomas graves pueden incluir alucinaciones y deterioro del juicio.

La Fundación Nacional del Sueño (NSF), la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño recomiendan que los estudiantes universitarios duerman entre siete y nueve horas. Los estudios han demostrado que los estudiantes universitarios tienen un promedio de siete horas de sueño, pero alrededor del 60% de ellos tienen un sueño de mala calidad. Eso significa que se despiertan cansados y con sueño durante el día.

“Sé lo que debo hacer, pero no he progresado hasta el punto de incluir más horas de sueño en mi horario”, dijo Pérez, quien equilibra un horario completo de clases con un trabajo en el campus. “Estoy demasiado ocupado”.

Estudiantes como él son la razón por la cual los Servicios de Consejería y Psicología (CAPS) de UTEP desarrollaron varios talleres que se enfocan en cómo los estudiantes pueden prepararse para un sueño reparador y los muchos beneficios del sueño. CAPS ofrece estos programas una vez por semestre, pero también hace estas presentaciones a pedido de la facultad y los departamentos con estudiantes trabajadores, dijo Brian Sneed, director de CAPS y psicólogo del personal.

Mientras los universitarios se preparan para sus exámenes finales a principios de mayo, muchos de ellos estarán estresados y privados de sueño. Sneed dijo que la mejor sugerencia para tener éxito académico en las pruebas finales, y durante todo el semestre, es dormir bien por la noche.

Uno de los programas CAPS más populares sobre este tema es “El ABC de Z”, donde los consejeros enfatizan la importancia de tener una rutina antes de acostarse para entrenar el cuerpo para dormir. También recomiendan que los estudiantes se abstengan de tomar bebidas con cafeína más tarde en el día y creen un ambiente más fresco para dormir.

Sneed dijo que sus monitores trabajan con muchos estudiantes con nueva independencia que han desarrollado malos hábitos que dificultan su capacidad para dormir bien. Dijo que algunos estudiantes tienen batallas mentales entre sus prioridades académicas y la socialización y los talleres ayudan a reenfocarse.

“Ocho horas constantes de sueño maximizarán su potencial de aprendizaje”, dijo Sneed durante una entrevista en su oficina de CAPS en el segundo piso de Union Building West. “Algunas personas no priorizan eso”.

El psicólogo explicó que la ciencia ha demostrado que tratar de recuperar el sueño durante los fines de semana y las sesiones nocturnas antes de un examen no funcionan. Dijo que la falta de sueño interrumpe la capacidad de las personas para archivar información a corto plazo en su memoria a largo plazo.

“Si no duermes lo suficiente, es como si estuvieras arrugando (información) y tirándola en un archivador y luego esperando que en algún momento puedas sacar la correcta durante la prueba”, dijo Sneed.

La NSF informó que una persona que toma un examen final después de una sesión de estudio de toda la noche tiene el mismo efecto que tomar una prueba con un nivel de alcohol en la sangre de 0.05%.

Los investigadores publicaron los resultados de un estudio del sueño de estudiantes universitarios de primer año en tres instituciones diferentes. Los hallazgos en “La duración del sueño nocturno predice el promedio de calificaciones en el primer año de la universidad”, en la revista revisada por pares Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) incluyeron que cada hora perdida de sueño nocturno equivalía a una caída de 0.07 al final GPA de término.

Dana García, estudiante de microbiología de primer año, dijo que generalmente se acuesta a la medianoche y se despierta siete horas después. Su rutina antes de dormir es cepillarse los dientes, tomar un suplemento natural para dormir y hacer una revisión final de su teléfono o computadora portátil.

Dijo que se cansa al final de la tarde y, por lo general, descansa después de regresar a su hogar en Horizon City.

“Si no duermo mis siete horas, tengo problemas para despertarme”, dijo García. “Afecta mi día escolar”.

En talleres, representantes de CAPS sugieren autoconciencia.