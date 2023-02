Descriminaliza aborto el Cabildo de El Paso

Corrie Bodreaux/El Paso Matters / Activistas feministas aplauden discusión en sesión del Concejo de la Ciudad

El Concejo municipal de El Paso votó 7-1 ayer para restringir el uso de los recursos de la Ciudad cuando se trata de investigaciones penales de abortos, reviviendo una propuesta que no se aprobó el verano pasado.

La resolución, que fue presentada por segunda vez por la representante de la Ciudad Alexsandra Annello y copatrocinada por los representantes Henry Rivera y Chris Canales, recibió el apoyo de todos los miembros del Concejo de la Ciudad con la excepción de Joe Molinar. Una propuesta similar fue rechazada en julio pasado.

La resolución aprobada tiene como objetivo “aliviar la penalización del aborto”, dijo Annello, luego de horas de testimonio público sobre el tema.

Establece que los recursos de la Ciudad “incluidos, por ejemplo, fondos, personal o hardware no se utilizarán para crear ningún registro de información relacionada con una persona que busca un aborto, un aborto espontáneo o cualquier otro evento que pueda ser procesado como una violación de la ley estatal que penaliza o crea responsabilidad civil por los resultados del embarazo”.

También restringe la capacidad de la Ciudad para “brindar información a otras agencias gubernamentales sobre los resultados de embarazo” o para realizar vigilancia en torno a los abortos.

La resolución establece exenciones para “casos de conducta criminalmente negligente para la salud de la persona embarazada que solicita atención o donde se usa la coerción o la fuerza contra la persona embarazada”.

Es idéntica a la legislación que originalmente fue redactada y aprobada por los miembros del Concejo de la Ciudad de Austin, junto con Dallas, San Antonio y Denton luego de la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe vs Wade en junio.

Con la decisión, una ley estatal de Texas convirtió a la mayoría de los abortos en un delito grave de primer grado, que conlleva sentencias de hasta 99 años de prisión.

La concejal Isabel Salcido, quien cambió su voto desde el verano pasado, dijo que votó a favor de la resolución de este año después de recibir garantías del abogado de la Ciudad de que el personal crearía una política de acuerdo con la ley estatal.

Cerca de 50 personas se inscribieron para hablar a favor y en contra de la propuesta.

Vanessa Medrano se pronunció a favor de la resolución.

“La despenalización del aborto no significa que estés de acuerdo con el aborto”, dijo Medrano, quien se identifica como católica. “Despenalizar simplemente significa que no deseas que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, sean castigadas injustamente por un procedimiento del que no conoces el motivo”.

Pero Jessica Sifuentes, directora de operaciones de Southwest Coalition for Life, un grupo antiaborto, argumentó que aprobar la propuesta daría a conocer a El Paso como una “ciudad de la muerte”. “Simplemente les dice a las mujeres, ‘vengan aquí y las ayudaremos a matar a sus bebés’”, agregó.

Se supone que la Ciudad debe proporcionar un informe escrito y una presentación oral sobre el progreso realizado hacia la implementación de la resolución el 27 de marzo y el 23 de mayo de este año.