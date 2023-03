Detallan queja de acoso sexual contra regidor

Archivo / Joe Molinar

Poco a poco emergen más detalles de una acusación de acoso sexual en contra del representante local Joe Molinar, según publicó un medio de El Paso basado en documentos judiciales.

La empleada de la Ciudad que presentó la denuncia de acoso sexual contra Molinar le dijo al investigador externo contratado por la Ciudad que estaba “muy preocupada por lo que podría pasar” y “temía represalias”, según el informe obtenido por El Paso Inc.

El martes, el Concejo municipal votó para emitir una carta de amonestación a Molinar, quien se negó a comentar en su momento. La agenda se refería a una “queja contra un funcionario electo”, pero no se dieron a conocer más detalles públicamente.

Posteriormente, según consigna KVIA TV Canal 7, el representante Molinar dijo: “La investigación se completó de manera sesgada en mi contra”.

El informe redactado por la abogada de El Paso Clara Burns, la investigadora externa, ofrece detalles sobre las denuncias de acoso presentadas por la empleada de la Ciudad contra el representante del Distrito 4.

La empleada solicitó que El Paso Inc. no usara su nombre y ella se negó a comentar, según consigna El Paso Inc.

La quejosa, que trabaja en la oficina del administrador de la Ciudad, primero presentó una queja verbal sobre Molinar el 21 de noviembre de 2022 y presentó una queja por escrito a Recursos Humanos al día siguiente.

En su informe, Burns escribió que entrevistó a la denunciante, a Molinar y a seis testigos, y revisó la política de prevención del acoso sexual de la Ciudad, antes de llegar a la conclusión de que “la conducta de Molinar fue inapropiada”.

Según el informe, Molinar primero incomodó a la denunciante en la primavera de 2021, cuando ella se comunicó con Molinar para una reunión. Molinar supuestamente terminó la conversación con “OK, nena”.

El 17 de noviembre de 2022, en el almuerzo de Acción de Gracias de la Ciudad, que contó con una banda en vivo, la denunciante dijo que Molinar se le acercó y la invitó a bailar. Ella dijo que no, pero Molinar siguió invitándola a bailar y ella siguió declinando.

La denunciante relató que luego del almuerzo Molinar se acercó nuevamente a ella y “le dijo que ‘le debía un baile’ y que cuando dijo que no él le susurró que le iba a mandar al administrador para que la hiciera bailar con él”.

Según el informe, la denunciante le dijo al administrador de la Ciudad que se sentía incómoda hablando con Molinar.

“Dijo que no sabía si eso afectaría su trabajo o afectaría el trabajo del administrador de la Ciudad o la relación con Molinar”, dice el informe. “Expresó que estaba muy preocupada por lo que pudiera pasar, temía represalias y no entendía por qué el representante Molinar parecía tan concentrado en ella”.

En la reunión del Concejo municipal del martes, Molinar se unió a los representantes Brian Kennedy, Alexsandra Annello y Art Fierro en la votación para despedir al administrador municipal Tommy González, dándole un aviso de 120 días. El alcalde Oscar Leeser rompió el empate.

Testigos entrevistados durante la investigación dijeron que la situación en el almuerzo de la Ciudad era incómoda, según el informe. Un testigo informó que “se ofreció a bailar con el representante Molinar para disipar la incomodidad, pero el representante Molinar se negó”.

El testigo también informó que la denunciante estaba “visiblemente molesta e incómoda con la situación”, dice el informe.

En la investigación, Molinar dijo que asistió al almuerzo y dijo que observó a la denunciante “moviéndose al ritmo de la música en su silla”.

“Informó que por eso fue a su mesa y la invitó a bailar. Él dijo que ella dijo que no. Dijo que pudo haberla invitado una vez más, pero no la invitó a bailar 15 veces”, dice el informe.

Molinar también negó haber dicho nada acerca de que el administrador de la Ciudad le indicara a la denunciante que bailara con él.

El informe señala que Molinar también negó haber llamado “bebé” a la denunciante.

En sus conclusiones, Burns escribe que el testimonio de los testigos corroboró el relato de la denunciante sobre lo que ocurrió en la mesa del almuerzo de la Ciudad y que la conducta de Molinar violó la política de prevención del acoso sexual de la Ciudad.

“La preponderancia de la evidencia apoya que la conducta del representante Molinar fue inapropiada y que la denunciante se sintió incómoda, intimidada y ofendida por la conducta”, dice el informe.