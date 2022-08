Detectan migrantes de 64 nacionalidades

Hérika Martínez-Prado/El Diario / Ya sea por tierra o avión, miles de personas confluyen en el antiguo Paso del Norte en busca del llamado ‘sueño americano’

De acuerdo con el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, este año se ha detectado el cruce de migrantes de más de 64 distintas nacionalidades, entre las que se encuentran China, Filipinas, Turquía, Rusia, Rumania y Ucrania.

El Sector El Paso de USBP abarca todo el estado de Nuevo México y en Texas desde El Paso hasta Fort Hancock, frontera con El Porvenir, en el municipio de Praxedis G. Guerrero.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, de enero a junio, fue detectado el cruce de 162 mil 504 migrantes por el Sector El Paso.

De este total de migrantes que cruzaron por El Paso, 7 mil 483 fueron recibidos por los agentes de CBP en un puente internacional y 155 mil 021 más que ingresaron al país de manera “irregular” por un puerto no autorizado, fueron detenidos por los elementos de la Patrulla Fronteriza.

La principal nacionalidad, fue la mexicana, con 64 mil 448 detenciones, seguida de 24 mil 163 guatemaltecos, 12 mil 243 cubanos, 12 mil 005 haitianos, 9 mil 596 turcos, 7 mil 983 brasileños, 7 mil 562 hondureños y 7 mil 326 nicaragüenses.

También se registraron 4 mil 909 detenciones de migrantes de El Salvador, 3 mil 958 de Ecuador, 3 mil 220 de Colombia, 748 de Rusia, 529 de Venezuela, 421 de Ucrania, 18 de Canadá, 17 de Rumania, 12 de India, seis de República de China, uno de Filipinas y 3 mil 339 más de oriundos de otros países.

En Ciudad Juárez, la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU) y el Consejo Estatal de Población (Coespo) de Chihuahua han detectado a personas en situación de movilidad, albergadas o en busca de ayuda humanitaria, provenientes de al menos 14 países.

Con la frontera de Estados Unidos cerrada para la migración, y en medio de la pandemia por Covid-19, Ciudad Juárez se convirtió en uno de los puntos de mayor cruce y espera de mexicanos y extranjeros, pero también en el receptor de migrantes expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42 (sin la opción de solicitar asilo) o retornados a través del programa ‘Permanecer en México’ de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).

Debido a los distintos flujos migratorios, un mismo migrante puede estar contabilizado en los datos de OIM, Coespo y CBP; sin embargo, el desglose de nacionalidades muestra la multiculturalidad de la frontera, a donde mientras que los haitianos tardan años para arribar; los centroamericanos semanas o meses después de un viaje por tierra; y, los turcos, ucranianos o brasileños, llegan en avión directamente al río Grande, conocido en México como Bravo.

Juárez, paso y refugio

El éxodo hacia Estados Unidos ha convertido a Ciudad Juárez en el paso y refugio de miles de migrantes de diversas nacionalidades, quienes víctimas de la violencia, la pobreza, desastres naturales, de sus gobiernos e incluso de invasiones militares, han elegido esta frontera como su “puente” para lograr el llamado “sueño americano”.

Aunque la mayoría han sido mexicanos desplazados por los grupos criminales, oriundos de otros países de América, Asia, Europa y el Caribe han arribado con la esperanza de ingresar a Estados Unidos por un cruce internacional autorizado, o con la intención de cruzar el río, el desierto o el muro fronterizo.

“Es increíble, ha sido un reto, pero también una riqueza. Ves gente de Europa y te das cuenta que la migración no tiene límites, no tiene rostro, no tiene condición, no tiene nacionalidad ni estatus social. Nadie está exento del proceso de la migración”, destacó el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Región multimigrante

Durante 2022, esta frontera ha visto cruzar por el río Bravo/Grande a más turcos que hondureños y más brasileños que salvadoreños, así como a una gran cantidad de haitianos y cubanos.

“Lo que marcó a Juárez fue el 2018, cuando los puentes Santa Fe y Zaragoza se llenaron de cubanos y de personas de Europa. A partir de ese momento Juárez se convirtió en una frontera multimigrante”, dijo el director de la Casa del Migrante, al recordar que en octubre de 2018, cuando en México arrancaron las caravanas centroamericanas hacia Estados Unidos, a esta frontera arribaron familias de Rusia y Cuba, quienes permanecieron durante días en los puentes internacionales en busca de asilo.

Durante 2022 Ciudad Juárez continuó fungiendo como el paso de múltiples nacionalidades, y el cobijo de otras, como ha ocurrido en la Casa del Migrante, en donde el idioma ha sido un reto.

“Ha sido un reto pero también una riqueza, porque siempre aunque venga algún tipo de población que no hable español, siempre hay gente que habla español. Cuando vinieron los brasileños, habló gente de Brasil que vive en El Paso para decir que querían venir a apoyar. Otras veces siempre hay alguien que habla español o hacen el intento (por comunicarse)”, recordó sobre los migrantes cuya lengua materna es el portugués.

Este año, Juárez ha recibido a miles de haitianos, muchos de los cuales no hablan español sino criollo, francés y en algunos casos el portugués; sin embargo algunos han aprendido, gracias a clases impartidas a través de Movilidad Diocesana o por la propia convivencia.

“Estábamos acostumbrados a Centroamérica, a Sudamérica, antes de 2018 nunca me había tocado que llegaran de Europa, de Turquía, de Oriente. Es muy especial, muy retante, te das cuenta que nadie está exento de un día tener que migrar, es un reto pero también es una riqueza. Descubres que la migración no es exclusiva de un pobre, que también hay migración climática, por otras cosas”, señaló Calvillo.

Esperan en México

Rafael Mendoza Ramos, de 38 años, originario de la provincia de Mayabeque, Cuba, tuvo que huir de su país luego de haber participado en las protestas del 11 de julio de 2011, por lo que fue despedido de su trabajo y perseguido por su gobierno, por lo que eligió Juárez para cruzar la frontera.

Pedro Antonio Rizo, de 41 años de edad, salió el 27 de marzo de 2022 por la situación política de su país y llegó hasta esta ciudad, por donde cruzó el río Grande para entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Ambos fueron retornados a Ciudad Juárez bajo MPP y fueron acogidos en la Casa del Migrante, en donde actualmente se encuentran albergados cerca de 400 migrantes, principalmente mexicanos que vivieron secuestros, extorsiones, amenazas, desapariciones o el asesinato de sus familiares en estados como Michoacán y Guerrero.

En marzo pasado arribó a Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, la enfermera rusa Elena Nazarova, de 44 años, quien después de que con cartelones le pidió a su país que dejara de atacar a Ucrania, fue despedida de su trabajo y sus autoridades trataron de encarcelarla, en mayo llegó a Ciudad Juárez, en donde permaneció en el albergue Tierra de Oro.

“Era la forma más fácil, porque México me permite estar seis meses sin visa y por eso decidí pedir asilo político en Estados Unidos a través de México”, explicó antes de salir del albergue.

Entre febrero y julio, la OIM registró el apoyo a 14 mil 238 migrantes en la Red de Albergues de Ciudad Juárez, provenientes principalmente de México (5,372), Honduras (3,463), Guatemala (1,515) y Haití (1,408), seguidos de los oriundos de El Salvador (868), Nicaragua (844), Cuba (280), Ecuador (109), Venezuela (107), Colombia (97), Perú (89), Brasil (10) y 76 personas más de otros países.

A través del Programa de Atención a Migrantes, Coespo registró la ayuda a 13 mil 439 migrantes entre enero y junio, el 38.7 por ciento de origen mexicano, 22.5 por ciento de Honduras, 17.8 por ciento de Haití y el resto de Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Chile, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana y otras nacionalidades.

“Elegimos Juárez porque nos dijeron que era más fácil cruzar por acá, pero vamos a esperar para pasar (por el puente)”, explicó Renell, un haitiano de 37 años de edad, quien mientras espera una excepción humanitaria al Título 42, continuará refugiándose en esta frontera, en donde después de dos meses no ha logrado encontrar albergue, pero no quiere arriesgarse y ser deportado hasta su país por el gobierno de Joe Biden.

Nacionalidades que cruzaron la frontera durante 2022

(Por un puente internacional o por un puerto no autorizado)

México 64,448

Guatemala 24,163

Cuba 12,243

Haití 12,005

Turquía 9,596

Brasil 7,983

Honduras 7,562

Nicaragua 7,326

El Salvador 4,909

Ecuador 3,958

Colombia 3,220

Rusia 748

Venezuela 529

Ucrania 421

Canadá 18

Rumania 17

India 12

R. de China 6

Filipinas 1

Otros 3,339

Total 162,504

Nacionalidades albergadas en Ciudad Juárez (febrero a julio)

(Datos basados en el apoyo brindado por la OIM a la Red de Albergues)

México 5,372

Honduras 3,463

Guatemala 1,515

Haití 1,408

El Salvador 868

Nicaragua 844

Cuba 280

Ecuador 109

Venezuela 107

Colombia 97

Perú 89

Brasil 10

Otros 76

Total 14,238

A través del Programa de Atención a Migrantes, Coespo registró la ayuda a 13 mil 439 migrantes de enero a junio.

Nacionalidad %

México 39.7

Honduras 22.5

Haití 17.8

Guatemala 7.4

El Salvador 5.4

Cuba 1.8

Nicaragua 1.3

Chile 0.6

Estados Unidos 0.6

Brasil 0.5

Colombia 0.5

Venezuela 0.4

Ecuador 0.2

Extracontinentales 0.2

Perú 0.2

R. Dominicana 0.2

No respondieron 0.7