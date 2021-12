Documenta maestra la vida frente al Covid

Cortesía / Obras artísticas Cortesía / “El arte es una herramienta fundamental para darnos perspectiva”, dice Isadora Stowe, profesora de EPCC

A principios de 2021, mientras la pandemia mundial continuaba en un segundo año, la profesora de arte de El Paso Community College (EPCC), Isadora Stowe, vio una manera de ayudar a las personas al producir una publicación que documentara las experiencias de la pandemia de estudiantes, profesores y personal de EPCC, así como de artistas y escritores de la región.

Ella explica: “Los artistas pueden ser un antídoto en tiempos de caos, una hoja de ruta para una mayor claridad, una fuerza de resistencia y reparación, creando nuevos registros, nuevos lenguajes y nuevas imágenes”.

A través del apoyo de una mini beca de EPCC para el desarrollo del profesorado, donde pueden solicitar para realizar proyectos a corto plazo, la profesora Stowe publicó “Life In The Time”, un libro físico y un sitio web que es un registro compartido de cómo ha sido vivir con Covid-19.

El proyecto captura experiencias individuales de la pandemia, traducidas en representación artística. A través de estas diferentes traducciones, surgió algo más grande: la conexión colectiva de esta experiencia compartida.

Para lograr su ambicioso objetivo, la profesora Stowe se asoció con BorderSenses, una editorial de libros sin fines de lucro de El Paso cuyo objetivo es brindar una voz a los artistas visuales de la región y brindar un lugar de crecimiento artístico para mejorar la calidad de la comunidad.

El editor, Amit K. Ghosh, dijo: “Gracias a EPCC pudimos ofrecer arte y fotografía, e historias y poemas en inglés y español de artistas de la palabra hablada, emergentes y establecidos por contribuyentes de todos los ámbitos de la vida. Este libro está destinado a ser una cápsula del tiempo de este período particular de la historia de nuestra frontera”.

Algunos de los artistas emergentes que menciona Ghosh incluyen a estudiantes de EPCC, cuyas contribuciones fueron solicitadas con la ayuda de Chrysalis, una revista anual que cuenta con estudiantes de EPCC y presenta su trabajo literario y arte visual.

Ricardo D. Marrufo, editor gerente del proyecto y profesor de inglés de EPCC, resalta la importancia de dar una plataforma a nuevos artistas, como los estudiantes de EPCC, a través de este proyecto. “Si bien pudimos incluir artistas y escritores consagrados en la colección, me encanta que también pudiésemos publicar el trabajo de tantos por primera vez.

Esto es invaluable y, con suerte, solo el comienzo para aquellos que están listos para embarcarse en su viaje creativo.

Es gracias a profesores dinámicos y talentosos como Marrufo y Stowe y otros profesores de EPCC que enviaron trabajos para el libro que los estudiantes tienen acceso a oportunidades significativas como esta. Marrufo continúa: “Me encantó enseñar inglés en EPCC durante casi una década y poder trabajar y completar este proyecto de libro a través de la universidad enfatiza el compromiso de la escuela de construir y fortalecer nuestras comunidades, incluidas las artes, lo que significa el mundo para mí”.

Además de estar disponible en línea y en los archivos del Smithsonian Archives of American Art, se pueden comprar copias impresas de Life In The Time. Las copias físicas del libro también están disponibles en las bibliotecas de EPCC y en las bibliotecas públicas de El Paso.

La profesora Stowe dice que ha sido un honor encargarle las presentaciones de obras de arte de los artistas que han contribuido a esta publicación. “El arte es una herramienta fundamental para darnos perspectiva. Estos tiempos nos muestran con más fuerza que nunca que el trabajo de los artistas es hacer el arte que solo ellos pueden hacer, ahora mismo en los tiempos que estamos viviendo”.