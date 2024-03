Donan abogados de Crusius a campaña de rival del fiscal

Corrie Boudreaux / El Paso Matters / El equipo de la defensa

Cada uno de los tres abogados que defienden al sospechoso en el tiroteo masivo racista de 2019 en un Walmart de El Paso ha donado dinero a Alma Trejo, una de los tres demócratas que se postularon en las primarias demócratas del martes para fiscal de distrito.

Joe Spencer, el principal abogado defensor del pistolero acusado, donó 500 dólares a la campaña de Trejo a mediados de enero. Mark Stevens de San Antonio también le dio a Trejo $500 en enero, y Félix Valenzuela, un abogado de El Paso, le dio a Trejo poco menos de $100 a principios de febrero.

Desde que fue nombrado a fines de 2022, el fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks, se ha enfrentado repetidamente con el equipo de Spencer sobre cuándo fijar una fecha para el juicio en el caso estatal de pena de muerte contra el tirador acusado, Patrick Crusius. Los abogados defensores han acusado a Hicks de jugar a la política con el caso y de enterrarlos en terabytes de expedientes, retrasando el juicio.

Hicks ha dicho que los abogados defensores han tenido acceso a la gran mayoría de las pruebas durante más de cuatro años y deberían estar listos para el juicio.

Mientras tanto, Trejo y James Montoya, otro candidato a fiscal de distrito, han señalado que al menos considerarían abandonar el caso estatal de pena de muerte contra Crusius y, en cambio, buscarían cadena perpetua. Ese es el mismo resultado en el caso que sigue el equipo de defensa del pistolero.

La tercera candidata demócrata, Nancy Casas, ha dicho que no puede discutir el caso Walmart porque el juez de distrito 409, Sam Medrano Jr., que preside el caso Walmart, emitió una orden de silencio que prohíbe a los abogados involucrados en la disputa comentar públicamente al respecto. La Oficina del Fiscal del Condado, que no está involucrada en el caso del tiroteo masivo en Walmart, no respondió a las preguntas sobre si la orden de silencio realmente se aplica a los fiscales del condado.

Spencer, quien ha contribuido con otros candidatos judiciales y fiscales de distrito en el pasado, comentó a El Paso Matters el miércoles que no ha discutido el caso de Walmart con Trejo. Pero dijo que le hizo una donación debido a su experiencia procesando casos contra Trejo cuando ella era fiscal en la década de 1990, y luego yendo frente a ella cuando estaba en el estrado como juez.

Dijo que no sabía cómo procedería Trejo con el caso de Walmart si fuera elegida, y que su donación no se basó en “con quién quiero trabajar en el caso de Walmart”.

“He tenido mucha experiencia con la jueza Trejo como fiscal. En todo el tiempo que tuve casos contra ella, ella nunca ocultó ninguna prueba. Ella nunca me engañó acerca de ninguna evidencia”, señaló Spencer. Cuando más tarde se encontró con Trejo como juez, Spencer dijo que ella siempre fue “franca”.

“Nunca he tenido una conversación con la jueza Trejo sobre el caso Walmart”, dijo. “Pero sí creo, según mi experiencia, que ella examinará el caso y tomará una decisión sobre lo que sería judicialmente correcto en lugar de lo que es políticamente correcto”.

Spencer comentó que no le sorprendió que sus compañeros abogados también donaran dinero a Trejo. Señaló que muchos abogados donan en la carrera por el fiscal de distrito porque tienen que interactuar con el fiscal con regularidad.

“Como abogados, somos las personas que realmente podemos vigilar a los candidatos un poco mejor que el público, simplemente porque tratamos con todos los aspirantes en el tribunal en el día a día”, dijo Spencer.

Crusius se declaró culpable de delitos federales de odio y cargos por posesión de armas el año pasado después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera no solicitar la pena de muerte en el caso del tiroteo en Walmart. Fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas.

Al declararse culpable, Crusius admitió que condujo 10 horas desde su casa en el norte de Texas hasta El Paso el 3 de agosto de 2019 y abrió fuego con un rifle semiautomático en Cielo Vista Walmart, matando a 23 personas e hiriendo a otras 22. Poco antes de entrar al Walmart, publicó una diatriba en Internet diciendo que estaba actuando para detener “la invasión hispana de Texas”.

El Departamento de Justicia se ha negado a decir por qué no solicitó la pena de muerte por cargos federales, pero durante la audiencia de sentencia en julio de 2023, los abogados defensores dijeron que a Crusius le habían diagnosticado un trastorno esquizoafectivo, una afección de salud mental.

Esta temporada electoral, Spencer también donó $250 cada una a Marlene González y Lyda Ness-García, quienes se postulan para ser jueces en tribunales de derecho familiar separados.

“No me dedico a ningún derecho de familia”, señaló Spencer. “Pero se los di porque creo que servirían mejor a la comunidad como jueces”.

Stevens, Valenzuela y Trejo no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Las donaciones del equipo de defensa de Crusius son relativamente pequeñas. Trejo ha recaudado poco más de $34,000 en donaciones de campaña desde que ingresó a la carrera en octubre, incluidos $3,000 del bufete de abogados Lozano Meza y $2,000 de Juan Mimbela, propietario de la firma constructora Mimbela Contractors.

La campaña de Trejo también recibió 2 mil dólares del representante estatal demócrata Joe Moody de El Paso, un firme opositor de la pena de muerte.

Los dos oponentes de Trejo en las primarias demócratas han superado su campaña, aunque tanto Casas como Montoya entraron a la carrera en la primera mitad del año pasado, meses antes que Trejo.

Montoya ha liderado el camino aportando $69,000 en donaciones, mientras que Casas ha recaudado poco más de $49,000 hasta el 24 de febrero. Montoya también obtuvo un préstamo de $40,000, mientras que Trejo está financiando su campaña en parte con un préstamo de $10,000 y ha gastado $97,000 de sus fondos personales en la carrera desde principios de año.

Los mayores donantes de Montoya hasta ahora incluyen al abogado James Rey, quien le dio $3,500. Linda Estrada, candidata a juez penal, le dio a Montoya $3,000.

La campaña de Casas recibió una inyección de $5,000 a mediados de febrero de Noe Valles, un abogado con sede en Lubbock del bufete de abogados de lesiones Glasheen, Valles & Inderman. Su otro donante más importante fue un residente de Eastside llamado Félix Casas, que donó $3,450.

Los tres candidatos han gastado colectivamente 313 mil dólares en sus campañas, pero Trejo se ha convertido en la que más gasta en los últimos meses desde que entró más tarde que sus oponentes.

La campaña de Trejo reportó $141,000 en gastos totales, y casi $113,000 desde el 1 de enero, y la mayor parte provino de los más de $97,000 de sus fondo.

Casas ha informado casi $111,000 en gastos de campaña, incluido el pago de más de $72,000 a Y Strategy, una firma de consultoría política con sede en Austin. Casas ha invertido más de 82 mil dólares de su propio dinero en la campaña.

La campaña de Montoya ha gastado poco más de 61 mil dólares en total. De eso, Montoya ha pagado con sus propios fondos o cargado a una tarjeta de crédito más de $25,000 en gastos.