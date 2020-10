El Paso registró este viernes récord histórico de casos Covid

Cortesía

El Paso.- Con más de 5 mil casos activos de Covid-19, el condado de El Paso registró este viernes un récord histórico además de informar 418 nuevos contagios que elevó el total acumulado de casos positivos a más de 27 mil, según informó el Departamento de Salud Publica de El Paso (DPH).

Funcionarios dieron a conocer que el total acumulado de casos positivos ahora es de 27 mil 324 de los que 21 mil 556 personas y 5 mil 164 casos están activos.

Asimismo, cuatro muertes mas a causa del virus fueron informadas por el DPH. Autoridades de salud indicaron que los decesos corresponden a una mujer y tres hombres en edades de 50 a 90 años; todos con enfermedades de salud subyacentes.

Además, se dieron a conocer 418 nuevos casos y 7 casos adicionales que son parte de los resultados locales demorados emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública.

Los resultados son de las pruebas realizadas durante las semanas 29, 30, 33, 34, 38 y 40 de los Centros de Control y prevención de Enfermedades (CDC) por lo que personal trabajará para colocar retroactivamente los datos en la semana apropiada, según se informó.

En cuanto a las hospitalizaciones, el informe indica un aumento en los pacientes que se encuentran recibiendo atención médica; 207 de ellos están hospitalizados de los cuales 68 están en Cuidados Intensivos (ICU) y 30 están conectados a ventiladores. El porcentaje de pacientes asintomáticos continua en el 25%, se informó.

El DPH recuerda a la comunidad que actualmente no existe una vacuna para prevenir el Covid-19. Además, se estima que una de cada cinco personas que dan positivo en la prueba son asintomáticas, lo que significa que estas personas positivas que no mostraron síntomas y, si no siguieron las medidas preventivas, es posible que hayan infectado a otras personas a su alrededor, se informó.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el virus se transmite principalmente a través del contacto de persona a persona:

• Entre personas que están en contacto cercano entre sí (a menos de 6 pies);

• A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla;

• Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente ser inhaladas a los pulmones; y

• Tenga en cuenta que algunos estudios recientes han sugerido que COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas aun y cuando no muestren síntomas.

Cualquier persona con preguntas de salud puede llamar a la línea directa 21- COVID, lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m y sábado y domingo de 10 a.m. a 6 p.m . Para más información, visite www.epstrong.org.