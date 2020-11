Empresario de El Paso podría enfrentar 99 años en prisión

Cortesía Cortesía

El Paso.- Un empresario de El Paso fue arrestado el miércoles bajo sospecha de una serie de cargos relacionados con la fabricación, posesión y distribución de sustancias controladas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (ESPCO).

Se trata de Justin Kaufman, quien fue acusado por el sheriff de un cargo de fabricación con intención de distribución y once cargos de posesión de sustancias, según se informó.

De acuerdo con las autoridades, el cargo de fabricación es un delito mayor de primer grado según la ley de Texas que conlleva una sentencia de diez a 99 años de prisión si es declarado culpable.

Entre las propiedades de Kaufman se encuentran el gimnasio Ratio One 61, El Paso Draft House, el bar deportivo Brass Monkey y el bar y salón Back 9.

Kaufman ingresó en el Centro de Detención del Condado de El Paso, sin embargo, fue liberado poco después de pagar 85 mil 100 dólares.

Posterior a su salida, el empresario declaró a través de redes sociales desmintiendo las acusaciones:

“Como se enteraron, fui arrestado. Estoy fuera de la cárcel, nunca he usado drogas para pagar mis negocios. Tampoco he vendido desde que tenía 20 años. Eso realmente me envió a mi carrera como hombre de negocios”, dijo en una publicación en la red social Facebook.

A demás, Kaufman recientemente llamo la atención de la comunidad de El Paso y las redes sociales tras abrir sus negocios pese a la directiva del Juez del Condado, Ricardo Samaniego.

“Nosotros, como empresa, decidimos entre todos nuestros empleados y personal que permaneceríamos abiertos en nuestro horario normal de funcionamiento. Las reglas delineadas por nuestro gobierno y aplicadas por nuestro gobernador y alcalde se seguirán como lo hemos hecho nosotros” declaró el pasado 29 de octubre.