En choque frontal, muere fundadora de Dixie Chicks

El Paso.- Laura Lynch, miembro fundadora de la banda Dixie Chicks, murió en un accidente automovilístico cerca de El Paso, confirmaron las autoridades. Lynch, de 65 años, murió instantáneamente en una colisión frontal el viernes por la noche por un automóvil que intentaba rebasar a otro en una carretera de dos carriles cerca de El Paso, dijo el sargento Eliot Torres, del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

La cantante viajaba en una Ford F-150 2016 por la carretera rural con un límite de velocidad de 80 mph. El otro vehículo era una Dodge Ram 1500 2022, según el informe del DPS.

Ella fue declarada muerta en el lugar. El conductor del otro vehículo fue trasladado a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, dijeron las autoridades, y señalaron que la investigación del accidente está en curso. En un comunicado publicado en Instagram, la banda, ahora conocida como The Chicks, recordó a Lynch.

(DESC) Cerca de Cornudas

Según el informe del DPS, el accidente se produjo en la US 62; 7.46 millas al oeste de Cornudas y 68 millas al este de El Paso.

Lynch fue uno de los cuatro miembros fundadores de la banda, formada en 1989 con Martie Maguire y Emily Strayer (que usaban su apellido, Erwin) y Robin Lynn Macy. Lynch tocaba el contrabajo y luego se convirtió en el cantante principal. Grabaron tres álbumes: Thank Heavens for Dale Evans en 1990, Little Ol' Cowgirl en 1992 y Shouldn't a Told You That un año después, antes de dejar la banda en 1993. En 1995, fue reemplazada por Natalie Maines, como la banda pasó del bluegrass al country convencional.

Lynch se fue mucho antes de que Maines criticara abiertamente al entonces presidente George W. Bush en 2003, lo que provocó una reacción violenta y boicots a las radios nacionales. La banda cambió su nombre a The Chicks en 2020 a raíz del asesinato de George Floyd y un ajuste de cuentas racial posterior.