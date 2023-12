Encuentra su rumbo: graduará como soldadora en EPCC

Cortesía / Antes trabajó como cosmetóloga

Después de trabajar como cosmetóloga y especialista en consultorios médicos, María Mendoza seguía buscando la carrera adecuada. La madre soltera encontró su lugar en El Paso Community College (EPCC), donde se graduará este semestre con un título en Soldadura. Mendoza había estado interesada en este campo desde que su hermano se hizo soldador hace más de 15 años. Dudaba en dedicarse a su pasión porque hay pocas mujeres en este campo. Sin embargo, decidió registrarte a EPCC.

“Tenía miedo porque es una carrera donde predominan los hombres, pero me enamoré de la soldadura. Me ha ayudado mucho. La soldadura me ha ayudado a quitarme mucha ansiedad y depresión, así que estoy muy agradecida por el arte de la soldadura”, dijo Mendoza.

Mendoza les da crédito a sus instructores por fomentar un ambiente de aprendizaje de apoyo que la ayudó a ella y a sus compañeros a tener éxito. El profesor de soldadura John Fordham explica: “La presioné igual que a los demás estudiantes. Vi un talento en ella y sabía que sería una gran soldadora. María era una gran solucionadora de problemas, líder y motivadora para los demás estudiantes. Tampoco dejó que se rindieran”.

El alentador entorno de aprendizaje y la relación que Mendoza tenía con sus profesores y sus compañeros la ayudaron a continuar en el programa, a pesar de su exigente horario y de la responsabilidad de cuidar de sus cuatro hijos. Cada día llevaba a sus hijos a tres escuelas diferentes antes de llegar a EPCC y luego repetía el proceso, recogiéndolos después de sus clases. Era todo un reto, pero Mendoza persistió porque sabía que un título en soldadura le ayudaría a mantener a su familia y a conseguir la vida que siempre había deseado.

Después de graduarse, Mendoza planea trabajar como soldadora junto a su hermano para poder seguir adquiriendo experiencia en el campo.

“Me siento muy bendecida y honrada de haber asistido a la escuela de soldadura en EPCC. Es algo que llevaré conmigo en el futuro. Espero continuar soldando por el resto de mis años”, señaló Mendoza.

Este mes de diciembre, EPCC otorgará su título número 100 mil. Es un hito que demuestra el compromiso de la institución para ayudar a estudiantes como María Mendoza a alcanzar sus sueños. EPCC ayuda a los estudiantes a lograr sus metas proporcionándoles acceso a una educación de calidad y accesible, clases reducidas y servicios de apoyo. Cuando los estudiantes alcanzan sus objetivos, se ayuda a toda la región fronteriza mediante la formación de trabajadores calificados en puestos de trabajo de alta demanda.

Otorgarán diploma

número 100 mil

El Paso Community College (EPCC) celebrará dos ceremonias de graduación para el semestre de otoño del 2023 en las que otorgará su certificado número 100 mil. Se entregarán 2 mil 101 títulos y certificados de culminación.

• Qué: Graduación de Otoño 2023 de EPCC

• Cuándo: Viernes, 15 de diciembre del 2023

2:00 p.m. - Asociado en Ciencias, Asociado en Ciencias Aplicadas, Certificados de culminación.

6:00 p.m. - Asociado en Artes, Asociado en Artes-Enseñanza

• Dónde: UTEP Don Haskins Center

• Quién: Graduados de EPCC, presidente, junta de Síndicos, administradores, facultad, personal y familias de los graduados.

El maestro de ceremonias será el Dr. William Serrata, Presidente de EPCC. La oradora de la ceremonia de graduación será Tracy Yellen, Directora Ejecutiva de Paso del Norte Community Foundation.