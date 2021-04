Encuentran a casi 300 migrantes escondidos en trenes

Cortesía

Ciudad Juárez.- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) por sus siglas en inglés, han encontrado en lo que va del año fiscal 2021 a 292 migrantes escondidos dentro del tren de carga binacional que cruza de Ciudad Juárez a El Paso, lo que representa un cruce peligroso, alertaron.

Las personas han sido encontradas entre los vagones, montados en la parte superior, agarrados al tren de aterrizaje o dentro de los vehículos nuevos que están siendo enviados al norte y escondidos dentro del tren, cuando los agentes procesan los vagones que llegan en los cruces de Burlington Northern Santa Fe y Union Pacific a ambos lados del puente internacional Paso del Norte, justo al sur del centro de El Paso.

“Casi cada vez que los oficiales de CBP en El Paso procesan un tren de carga que llega desde México, descubren migrantes que intentan utilizar el sistema ferroviario para entrar al país sin ser detectados”, informó la autoridad estadounidense a través de un comunicado de prensa.

Desde que comenzó el año fiscal 2021, el primero de octubre de 2020, han sido detectados 292 migrantes indocumentados de los trenes, lo que representa un aumento del 61.32 por ciento en comparación con los 181 no ciudadanos que los oficiales aprehendieron durante el mismo período del año fiscal 2020, mientras que en el año fiscal 2019 fueron 50 las personas que intentaron entrar a los Estados Unidos sin inspección a través de los cruces ferroviarios.

Cada mes entran a El Paso desde México aproximadamente 6 mil 5 00 vagones, todos son examinados con tecnología de rayos X no intrusiva. Los agentes de la CBP también inspeccionan visualmente los vagones a medida que entran lentamente en los Estados Unidos desde México. Y a menudo cuentan con el apoyo de equipos caninos.

“Los oficiales de CBP están encontrando migrantes de una variedad de lugares principalmente México y América Central”, se informó.

Las personas detenidas son generalmente procesadas de inmediato para ser devueltas a México bajo el Título 42, a menos que las circunstancias exijan la aplicación de otras consecuencias. Eso puede incluir a alguien que es un sujeto buscado o un individuo que ha sido previamente expulsado formalmente de los Estados Unidos y que intenta el reingreso.

"La gente se sube a los vagones y se esconde en lugares que no están diseñados para albergar seres humanos. Afortunadamente aún no hemos encontrado a nadie que haya sido mutilado al intentar esto, pero me temo que en algún momento lo haremos”, dijo el director de Operaciones de Campo de CBP, Héctor Mancha.

“No podemos enfatizar cuán peligrosa es esta práctica y alentamos a cualquiera que considere esto a no proceder con sus planes", alertó.

De acuerdo con la información de CBP esta práctica se ve agravada por la hora en que se producen los cruces, los cuales ocurren durante la noche, entre la medianoche y las 6 de la mañana, para no afectar al tráfico de las calles del centro de Juárez durante el día y la noche.