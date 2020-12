Enfermera del Universitario, la primera en recibir vacuna Covid en El Paso

El Diario de El Paso El Diario de El Paso El Diario de El Paso El Diario de El Paso El Diario de El Paso

El Paso.- Las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 se aplicaron esta tarde a cinco miembros del personal de salud del Centro Médico Universitario (UMC) mientras que otros 2 mil 895 esperarán su turno entre hoy y los próximos 6 días.

Cristal Eugenia Molina, quien es enfermera del área de Emergencias de UMC y quien fue la primera persona en El Paso reno recibir la vacuna, dijo que se siente orgullosa de ser la primera en recibir la vacuna ya que es un ejemplo para la comunidad.

“Me siento orgullosa, emocionada por ayudar a la comunidad. Esto es una protección para mi familia y para todos. Esperamos que pronto esté disponible para toda la ciudad y los que lo necesitan”, dijo la enfermera.

“Quise ser la primera por mi familia, porque ellos son mi mundo y ahora están protegidos, la comunidad está protegida”,

La enfermera dijo que ahora se siente más tranquila de asistir a trabajar ya que vive con su hijo y su tía y temía por su salud.

“La verdad es que tenía miedo de venir a trabajar, trabajo en emergencias y no sabía si cada persona que llega tiene el virus o no”, señaló.

Molina dijo que es importante que la comunidad sepa la importancia de aplicarse la vacuna tan pronto esté disponible.

“Es importante que se la pongan. Mucha gente piensa: “no me va a pasar a mi, no le va a pasar a mi familia”, pero la verdad es que no es lo que creemos y si sucede”, finalizó.

Ryan Mielke, vocero de UMC dijo que la comunidad fue testigo de un gran día para la historia de El Paso y el futuro las familias paseñas.

“Es un grandioso día para esta ciudad, para las familias paseñas y para todos los trabajadores de salud de El Paso. Hemos recibido 2 mil 900 vacunas que serán para uso inmediato en hombres y mujeres alrededor de la ciudad. Primeramente, será aquí en UMC para el personal de Covid-19. Es un día que todos debemos celebrar, estamos muy emocionados", dijo el vocero.

Mielke dijo que las vacunas estarán congeladas con hielo seco y se administrarán a todo el personal que sea posible entre hoy y los próximos 6 días.

“Las vacunas están congeladas en hielo seco, más tarde se sacarán y serán administradas a los trabajadores de salud del UMC”, comentó.

"En un lapso de 5 a 6 días se administrarán las vacunas a nuestros trabajadores del UMC, pero también a todos los trabajadores de primera línea del Hospital Infantil de El Paso, pero también a nuestros compañeros médicos del Texas Tech de El Paso”, agregó.

El vocero del UMC señaló que luego de tres semanas, todos deberán aplicar una segunda dosis para que sea cien por ciento efectiva.

“La mayoría del personal ha aceptado para que se le administre loa vacuna de manera voluntaria. Después se la aplicación, deberán esperar tres semanas para aplicar la segunda dosis. Esto es con la vacuna de Pfizer y el proceso es parecido con la vacuna Moderna, se requieren de dos dosis”, señaló.

"Cubriremos a los 2 mil 900 que firmaron por la vacuna, incluyendo a todos los empleados de UMC, el Hospital Infantil y el Texas Tech”, agregó.