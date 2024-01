‘Entré dos veces y no la pude encontrar’

Cortesía / La familia en tiempos felices

Conforme avanzan las investigaciones referentes a la muerte de una niña gemela que pereció al incendiarse la casa donde habitaba, salieron a la luz pública testimonios desgarradores que narran la angustia y horror que vivió el padre en su intento por rescatar a su bebé de entre las llamas, hechos donde él resultó severamente herido por las quemaduras sufridas.

La tragedia, ocurrida el 17 de diciembre en una casa móvil ubicada en Valle Perú Rd., en San Elizario, dejó como saldo la muerte de la pequeña Marleene, quien justo este viernes 5 de enero cumpliría su primer aniversario de vida, y a tres personas heridas: su hermana Arleene y sus padres Marco Martínez y Jackie Ponce, quienes convalecen y sufren por el fallecimiento de su bebé.

En una nueva declaración emitida por Roberto Lucero, tío de la madre en desgracia, en conferencia de prensa proporcionó detalles de cómo sucedieron los hechos y de cómo el padre de la menor en su desesperación hizo hasta lo imposible para sacar con vida a su hija a costa de su propia vida.

“Cuando vi a Marcos lo único que pudo decir fue: 'No pude encontrarla, Robert. No pude encontrarla', dijo entre lágrimas y al recordar que entró dos veces a la casa móvil en llamas…. “Y no la encontró…”, dijo Lucero, sumido en el dolor y al borde de las lágrimas.

Recordó que al llegar a la escena todo fue tan dramático que pensó que se trataba de un sueño, una pesadilla, pero al ver a su pariente todo quemado, de cara, brazos y pies, porque estaba descalzo, fue algo muy doloroso, apuntó conmovido mientras que escuchaba aterrado lo sucedido y veía cómo los elementos de Bomberos sofocaban el fuego.

Ante los representantes de los medios de comunicación de la localidad Lucero, acompañado de Ángel Gómez, director de la organización sin fines de lucro ‘Operation Hope’; el jefe de Policía de Clint, Robert Fernández, y el mariscal de la ciudad de San Elizario, José Soliz, expresaron sus condolencias a la familia y pronta resignación.

Informaron que Marco Martínez, resultó gravemente herido después de intentar encontrar y rescatar a su hija gemela en el incendio de la casa móvil. “Todavía se está recuperando en un centro de atención a personas con quemaduras, situado en la ciudad de Lubbock, Texas”, expresó tras agregar que por fortuna la madre y su hija fueron dadas de alta en el hospital.

“El que tiene los pormenores de su evolución médica es su hermano Francisco, quien se encuentra en esa ciudad con él. Yo sólo expreso lo que me han comunicado”, dijo el pariente de la familia.

Familiares de la pequeña Marleene no pudieron estar presentes en la conferencia de prensa debido a que sus emociones simplemente los hacen retroceder. “Sienten como si hubiera sido ayer la tragedia”, además de que no pudieron celebrar su primer cumpleaños por la muerte tan repentina. “Les cuesta mucho intentar estar aquí”, dijo Lucero.

Sin embargo, a pesar de la tragedia que los envuelve, detalló que toda la familia está sumamente agradecida por el apoyo que han recibido de las comunidades de San Elizario, Clint y El Paso. “Nunca imaginaron ese gran apoyo que recibieron, están muy agradecidos porque saben que no están solos. El Paso es una ciudad muy grande y de ese tamaño es el corazón de El Paso.

Se informó que las honras fúnebres de la bebé están programadas para el próximo viernes 12 y sábado 13 de enero en Perches Funeral Home, situada en Socorro, Texas, en donde elementos del Departamento de Bomberos y Policía escoltarán el cortejo hasta el panteón Monte Carmelo, ubicado en el cruce de Zaragoza y Loop 375.

“Estamos listos para llevar a cabo las honras fúnebres y apoyar a la familia ese día”, dijo el jefe de Policía de Clint, Robert Fernández, quien lamentó, al igual que sus compañeros, esta tragedia. “El primer oficial que llegó a la escena pertenece a nuestra agencia y quedó muy impactado al ver la conflagración. Desde entonces hemos estado apoyando a la familia”.

Dentro de la cruzada de apoyo que inició con la recaudación de donativos a través de la cuenta GoFundMe, también se contempla la compra de una nueva casa móvil para la familia, dijo Ángel Gómez, de Operación Esperanza.

El Cuerpo de Bomberos de San Elizario compartió un GoFundMe en su página de Facebook Marcos –Martinez and family– que perdió su casa móvil en el incendio. La página: https://gofund.me/fd80f5de estableció que las dos niñas eran gemelas de menos de un año.

“Estoy pidiendo donaciones para esta familia, ya que ahora no tienen ninguna de las necesidades básicas, así como ninguno de los elementos esenciales necesarios para cuidar a su hija de 1 año. Además de cubrir los gastos del hospital y los gastos funerarios”, señaló Carlos Porras, organizador de la colecta.

Al momento se ha recaudado la cantidad de $44 mil 362, de 25 mil dólares, que era la meta inicial. Familiares dieron a conocer que esta página abierta por Porras es la original, por lo que exhortaron a la comunidad no dejarse engañar luego de la aparición de otra colecta en la misma plataforma digital.

