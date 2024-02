Entre el arrepentimiento y el consumismo

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Ventas de temporada

El que la celebración del Miércoles de Ceniza coincida este 14 de febrero con el Día del Amor y la Amistad representa una oportunidad para que el hombre se confeccione en el amor y piense en la conversión, que significa voltear a ver a Dios, afirmó el padre Salvador Magallanes, al resaltar que ese es el reto que enfrenta la sociedad actual.

Y es que mientras que para los creyentes es un día de ayuno y abstinencia, el día de San Valentín conmemora la amistad y a las parejas, y un espacio donde la religiosidad y el consumismo se mezclan después de 79 años que no coincidían.

“Bendito Dios que coinciden estas dos celebraciones. La conversión es eso: entrar en el espíritu de Dios, en el cambio de la persona, en el perfeccionamiento de la persona”, dijo el capellán de la iglesia Nuestra Señora de la Paz.

Dijo que la Cuaresma es el tiempo de voltear a ver a Dios, hacerle una promesa de cambio, decirle al Señor: “hago un pacto contigo y finalmente quiero ser mejor, quiero ser mejor persona”.

Indicó que en ese sentido el hombre se perfecciona cuando ama, el hombre se perfecciona cuando se da a los demás y no sólo se ve a sí mismo.

“El problema del mundo es el ego, el yo, yo y yo. Ese es el problema que tenemos hoy como sociedad y como mundo actual. Primero yo, primero mis ideas, mis valores y mis ideales y lo demás no me importa”, detalló al mencionar que este día es una oportunidad de donarse asimismo y no tiene que ser sólo sexo.

Externó que hay gente que a lo mejor no tiene una profundidad religiosa y ve esta fiesta del amor y la amistad desde lo mundano, de lo meramente pagano, y ese es el desafío del mundo de hoy.

Señaló que lo importante es hacer que el hombre se fije en lo que es realmente el amor. “El auténtico amor es el que Dios inspira, que también el sexo es parte del amor, pero también es verlo en qué condiciones se está practicando y en qué circunstancias”.

En ese contexto aseguró que los valores desviados y el consumismo han sobrepasado las fiestas religiosas, “la Navidad nos ha rebasado, ahí viene la Pascua, el famoso ‘Easter Day’, en donde la gente estrena y estrena”.

Manifestó que la única fiesta religiosa purificada es la de Pentecostés del Espíritu Santo, que por fortuna no ha sido invadida por el consumismo, “pero esas dos primeras son como una bola de nieve que a veces es muy difícil parar y detener”.

En su mensaje instó a los feligreses a siempre crecer en el amor auténtico, inspirado por Dios, porque eso es lo que va a hacer que el hombre sea más íntegro.

Resaltó que no todo el amor consiste en dinero y en comprar y comprar. Eso no es cierto, todo mundo lo sabemos, por lo que recomendó ser cautos y prudentes.

“¿Por qué no mejor una cartita?, ¿por qué no mejor un pensamiento sincero para el otro en lugar de un ramo de flores?”, señaló.

Dijo que como buenos cristianos es alcanzar la felicidad y no simular al estar llenos por fuera, pero vacíos por dentro.

“El mensaje a la sociedad es primero practicar el amor inspirado en Dios, eso es el amor perfecto y segundo bajarle al consumismo”.

Recomendó que el amor sincero es ayudar al niño que pide limosna, al migrante engran necesidad o al familiar que atraviesa por alguna adversidad y qué mejor en esta coincidencia, en un año bisiesto.

“Hay muchas formas de demostrar amor y el auténtico amor es ayudar a aquel que no te lo puede devolver, como Santa Teresa de Calcuta. Esa es la espiritualidad perfecta, el discipulado perfecto, sin esos famosos valores entendidos de que te ayudo pero al rato me vas a ayudar también, eso se usa mucho en instancias terrenales”.

Para los expertos esta coincidencia no debiera verse como algo contrapuesto o contradictorio porque bien se puede vivir la dualidad de este 14 de febrero.

De acuerdo a la comunidad religiosa, la duración de la festividad es un homenaje al ayuno de 40 días de Jesucristo cuando recorrió el desierto después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio. Los cristianos consideran este período como una prueba divina de espiritualidad de Jesús y de su capacidad para resistir la tentación.

