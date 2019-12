Entregan fondos a víctimas de Walmart

El Paso.- Los fondos recabados para ayudar a las víctimas del tiroteo del 3 de agosto y que asciende a poco más de 11 millones de dolares está siendo distribuido desde mediados de mes, así lo informó el Comité de One Fund El Paso.

La distribución del dinero es coordinada por National Compassion Fund y de acuerdo con datos de la organización, la cantidad total recabada fue de 11 millones 833 mil 588 dólares, de los cuales, 315 mil dólares fueron repartidos en los meses de agosto y noviembre para otorgar ayuda inmediata a víctimas identificadas por las autoridades.

“Mientras que la cantidad restante está siendo distribuida entre los solicitantes aprobados para recibir parte de la asistencia financiera”, informaron directivos de One Fund El Paso.

Por razones de privacidad y seguridad de las víctimas y sus familias, no se revelaron las identidades de los beneficiados ni las cantidades de fondos correspondientes a cada categoría, agregaron organizadores.

“La unidad que caracteriza a El Paso se vio reflejada en One Fund El Paso”, dijeron los administradores de la fundación .

Agregaron que “la generosidad de los donadores, la compasión de la gente y los diferentes actos de bondad han ayudado mucho para el dolor y la sanación de las víctimas”, dijo Stephanie Karr, directora de One Fund El Paso.

El pasado 3 de agosto en la tienda Walmart de Cielo Vista en El Paso, un total de 22 personas perdieron la vida y 24 más resultaron heridas en lo que se considera el ataque armado más mortal de la historia moderna de los Estados Unidos.

Desde entonces, miles de voluntarios se han dado a la tarea de contribuir financieramente al fondo de ayuda a víctimas fundado el 28 de agosto del 2019, a solo 25 días de mortal atentado.





Aprueban 82 por ciento de solicitudes

Durante el período de solicitudes se recibieron un total de 441 aplicaciones, de los cuales, únicamente 363 fueron aprobados por el National Compassion Fund para recibir parte de los fondos libres de impuestos que fueron donados por miles de personas, negocios y organizaciones de la región de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces, así como todas partes de los Estados Unidos y de otros países.

Con la intención de evitar estafas, se llevó a cabo un protocolo de comprobación de que en verdad se estuvo en el lugar de los hechos el día del sangriento ataque, informaron organizadores.

“Algunas de las razones para no haber sido aceptado fueron solicitudes incompletas, no haber estado presente, o por no haber recibido los servicios médicos especificados. Las solicitudes aprobadas fueron tanto para estadounidenses y mexicanos”, informó la fundación.

De acuerdo al protocolo las víctimas podían haber solicitado beneficios bajo las siguientes categorías: fallecimiento, heridas de largo plazo, heridas a corto plazo y trauma psicológico.

El Paso Community Foundation y Paso del Norte Community Foundation absorbieron el 100 por ciento de los costos administrativos relacionados a los fondos recabados y poder lograr un mayor beneficio para las víctimas y sus familias, informaron.

“La gran cantidad de fondos recaudados son un testimonio de la fortaleza y generosidad de esta comunidad,” dijo Jeffrey R. Dion, director ejecutivo de National Compassion Fund que administró One Fund El Paso.

“Estamos sumamente agradecidos con la comunidad que ayudó a los sobrevivientes a presentar sus solicitudes y a aquellos que validaron la presencia y el tratamiento de la victimas para infundir confianza en nuestro proceso”, añadió. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)













Cronología de One Fund El Paso