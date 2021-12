Envían a Juárez a primeros migrantes

Hérika Martínez Prado / El Diario

El Gobierno de Estados Unidos devolvió el miércoles desde El Paso a Ciudad Juárez a los dos primeros solicitantes de asilo a través del puente Stanton, dando un reinicio al programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) en esta frontera.

El programa, también conocido como “Permanecer en México” y través del que los solicitantes de asilo se ven obligados a esperar en México mientras esperan su corte en Estados Unidos, se reimplementó desde el pasado lunes en El Paso.

Como resultado, las autoridades mexicanas instalaron un centro de recepción de migrantes con carpas a un costado del puente internacional Lerdo-Reforma.

Santiago González, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, informó que aunque se esperaba un total de 35 personas, sólo recibieron dos personas inscritas al programa.

“Esperábamos 35 personas, sin embargo, sólo llegaron dos. A penas está arrancando el programa y ya las recibimos”, dijo González.

Añadió que se les realiza un protocolo Covid-19, consistente en la realización de una prueba y la verificación de su vacuna contra el virus.

“Llegan ya con vacunas, con la de una sola dosis y además se les hace una prueba del virus. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la que se encarga de traerlos acá con nosotros”, indicó el director.

“Se están trayendo directamente aquí con nosotros en el albergue municipal. Hay camas, se les están dando los servicios. Fuimos la primera frontera del país en empezar a recibirlos” comentó.

González explicó que actualmente permanecen 139 personas en el albergue municipal, con una capacidad de 200 personas, por lo que una vez que se complete el espacio serán trasladados.

“Tenemos una capacidad disponible de 100 personas y a partir de esa cantidad comenzaremos a trasladarlos al albergue federal Leona Vicario”, finalizó.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está coordinando la reimplementación del MPP por la corte con el Gobierno de México para abordar los problemas de seguridad y las limitaciones operativas.

“El DHS comenzó la reimplementación ordenada por la corte el lunes 6 de diciembre. Por razones de seguridad operativa, el DHS no comparte detalles o el número de personas inscritas”, se lee en una declaración de CBP a El Diario de El Paso.

La administración Trump en 2019 y 2020 colocó a unos 70 mil solicitantes de asilo en MPP para lidiar con un gran aumento en la migración desde América Central.

La administración Biden detuvo el programa a principios de este año y permitió que más de 10 mil participantes del MPP ingresaran al país.

Según las estadísticas de CBP, en lo que va del Año Fiscal 22 (AY22), el sector El Paso ha expulsado a 11 mil 179 personas bajo el Título 42, lo que representa un aumento del 59 por ciento en comparación con ocho mil 777 en el AY21.

Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), aseguró que la administración Biden ha continuado con los pasos de la “política antiinmigrante” de Trump.

“Este programa causó mucho daño y mucho sufrimiento y puso en peligro a miles de familias que pedían asilo y las regresan a situaciones peligrosas en México”, dijo.

Agregó que las condiciones de violencia no han cambiado en México, por lo que “no es posible que vayan a garantizar la protección de los refugiados en México”.

“Está muy claro que la infraestructura no existe. No hay forma de mejorar un programa que no funciona, que es ilegal en términos de las leyes internacionales y que ha fallado”, aseguró el director de la BNHR.

“No hay infraestructura de salud, no hay establecimientos, no hay protección legal para los refugiados. No van a estar en mejores condiciones. Es lamentable que esta administración haya querido continuar a pesar de que digan que es un mandato de la Corte. Es una decisión política y pudo haber convencido a México de no volver a hacer esta reimplementación y México pudo rechazarla”, finalizó.